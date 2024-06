Ivete Sangalo faz show no Rock in Rio Lisboa - Reprodução de vídeo

Publicado 23/06/2024 09:04 | Atualizado 23/06/2024 09:07

Rio - Ivete Sangalo, de 52 anos, se apresentou no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, neste sábado (22), e não deixou ninguém parado ao som de sucessos como "Macetando", "Sorte Grande", "Eva", "Acelera aê" e "Arerê". Em seu décimo show no festival, a cantora ainda exibiu vídeos onde aparecia em edições anteriores do evento, deu um show de carisma e interagiu com o público.

"É uma emoção muito grande estar nesta edição comemorativa de 20 anos. Eu sempre me surpreendo com a experiência do palco, de estar com as pessoas. É uma catarse que não é só do público, mas da gente (artista) também. E é isso que resulta nos casamentos duradouros, nas relações que estabeleço. Com o Rock in Rio é bem assim. Trouxe um show novo para cá e, de agora a setembro, estou planejando e dirigindo o que vou levar para o Brasil, para o Rock in Rio 40 anos. Minha comemoração de 30 anos de carreira começará lá", destacou Ivete após sua apresentação na edição portuguesa do festival.

Alguns vídeos do show de Veveta foram compartilhados em seu perfil oficial do Instagram. Vários famosos reagiram às publicações e elogiaram a cantora. "Você é surreal. Rainha", comentou Marina Ruy Barbosa. "Lindo, lindo, Ivetinha", disse Rogério Flausino. "Amo muito", afirmou Sabrina Sato.

