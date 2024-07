Palcos do Rock in Rio começam a ser montados - Reprodução de vídeo / TV Globo

Palcos do Rock in Rio começam a ser montadosReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/07/2024 11:36 | Atualizado 05/07/2024 13:10

Rio - O Rock in Rio só acontece em setembro, mas a preparação para o festival já está à todo vapor. A Cidade do Rock, na Zona Oeste, começou a ser montada. Com uma megaestrutura de 104m de frente e 30m de altura, além de novos telões de led, o Palco Mundo garantirá que o público consiga acompanhar todos os detalhes da apresentação de seus cantores e bandas favoritos. A tradicional queima de fogos, que marca a abertura e o encerramento das apresentações, também está confirmada.

Artistas como Katy Perry, Ed Sheeran, Shawn Mendes, Imagine Dragons, Travis Scott, Ludmilla, Lulu Santos, Avenged Sevenfold, Evanescence, Joss Stone, Jão, Ivete Sangalo,Cyndi Lauper, Akon, Ney-Yo e Luísa Sonza são algumas das atrações do palco principal do festival.

Nesta edição, o palco Sunset também promete surpreender. Segundo a equipe do evento, pela primeira vez, ele terá a mesma "boca de cena" que o Mundo e ganhará uma nova localização: ficará no espaço que antes abrigava a Rock Street, devido a chegada do Global Village. As informações foram confirmadas ao DIA pela assessoria de imprensa do festival.

IZA, Mariah Carey, Ney Matogrosso, Gloria Groove, Pedro Sampaio, Barão Vermelho, Deep Purple, NX Zero, MC Cabelinho, Orochi, Oruan e mais artistas farão show no Sunset neste ano.

O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro e deve reunir cerca de 700 mil pessoas. Essa será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio.

Já são 22 edições realizadas, mais de 3.800 artistas escalados e 11 milhões na plateia desde 1985