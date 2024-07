Placas cenográficas do Palco Mundo formarão um novo desenho nesta edição - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Placas cenográficas do Palco Mundo formarão um novo desenho nesta ediçãoPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 25/07/2024 20:30

Rio - Faltando 50 dias para um dos maiores festivais de música do mundo, a montagem do Rock in Rio segue a todo vapor. Nesta quinta-feira (25), o DIA voltou à Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, para conferir o andamento das obras para a festa que acontece entre os dias 13 e 22 de setembro.

fotogaleria

Neste ano, o Palco Mundo terá um desenho mais alongado, diferente do formato piramidal anterior. Sem mudar a quantidade de placas cenográficas, o espaço ficará maior devido aos painéis de led, que também vêm maiores nesta edição que comemora os 40 anos do festival.

A diretora de Rock Creators Ana Biavaschi contou que as obras do festival estão dentro do prazo programado pela equipe. "A gente está indo muito bem. Estamos em um avanço bastante bom, até porque, geralmente, a gente começa a estudar luzes e tudo mais uma semana antes. Por enquanto, nada fora do prazo. Faltam 50 dias e a gente já tem algo aqui. Estamos no caminho", afirmou.

Sobre os bastidores, ela compartilhou que durante a construção de uma edição, outra já está sendo pensada. "São dois anos de estudo, pensando no que a gente pode melhorar. Quando a gente está fazendo essa edição, já estamos pensando na próxima. O que podemos mudar, qual inovação podemos trazer, as tecnologias que iremos colocar, como a gente vai trazer mais magia ainda", contou.

Outro ponto que chama atenção é o avanço da colocação da grama sintética, que pela primeira vez está sendo toda trocada na Cidade do Rock. Ao todo, serão 90 mil metros quadrados de um gramado novinho para que os fãs curtam os shows com mais conforto.

Na Global Village, espaço novo criado para a 24ª edição do Rock in Rio, o avanço na montagem impressiona. Os containers que abrigarão as homenagens aos continentes do mundo já estão tomando forma e o palco está sendo levantado.

A gerente de marketing do Rock in Rio Camila Romana refletiu sobre os detalhes presentes no espaço. "Quando a gente fala que o Rock in Rio tem uma riqueza de detalhes cenográficos muito grande, eu acho que essa área reflete muito isso. Estamos a 50 dias do festival, mas já construindo essa cenografia que tem uma complexidade grande no nível de detalhamento. Esse espaço fala muito sobre o que é o Rock in Rio e esse cuidado com cada detalhe, com a experiência do público de viajar não só pela música, mas também pela cenografia que o festival propõe", disse.

O Palco New Dance Order (NDO), que anteriormente exibia apenas os ferros estruturais, já começa a ganhar o desenho imponente clássico de ondas. Outro palco que já começa a ser montado, em frente ao NDO, é o Supernova, que ainda não teve line-up divulgado. O Espaço Favela foi outro que teve um grande salto na montagem. De longe, é possível observar as cores que trazem vida à Cidade do Rock.

Sobre um possível conflito de sons, Ana Biavaschi já informou: "A partir das 22h começa a tocar o Palco New Dance Order, então não vai ter problema entre os palcos. Eles não tocam ao mesmo tempo, a gente não tem conflito e consegue circular muito bem por aqui também. O Espaço Favela ganhou uma grande praça, um grande largo".

Para organizar uma festa deste tamanho, é preciso um time enorme. Ao todo, 270 pessoas trabalham na Rock World, a produção do Rock in Rio, enquanto cerca de 500 pessoas colocam a mão na massa e trabalham na obra do festival.

"É importante que a gente, muito antes, esteja 100% focado para entregar o festival que só vai acontecer daqui a 50 dias, mas para gente é tanta coisa ainda para fazer que parece que esses 50 dias vão acontecer amanhã. Estamos em um momento em que as coisas estão acontecendo com muito calor", afirmou Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World.