Edição dos 40 anos do Rock in Rio será a maior de todas - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/07/2024 18:30

Rio – A pouco mais de um mês para o início da 24ª edição do Rock in Rio, a montagem para a comemoração dos 40 anos do festival está a todo vapor na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Para acompanhar a montagem e saber sobre curiosidades e detalhes dos preparativos do evento, que acontecerá entre os dias 13 e 22 de setembro, O DIA esteve presente na Cidade do Rock, nesta quarta-feira (18), para um tour pelos bastidores de um dos maiores festivais do mundo.

Estrutura do Palco Mundo já está pronta

O imponente Palco Mundo, por onde já passou grandes nomes, já está com sua estrutura praticamente pronta para receber os artistas. Nesta quarta-feira (18), foi fixada a primeira placa da cenografia já conhecida pelos fãs do festival.

Neste ano, 86 placas serão fixadas na frente de palco, somando 335 toneladas de estrutura. Apenas de cenografia, são 60 toneladas. Segundo a diretora de rock creators Ana Biavaschi, todos os módulos são iguais, o que diferencia são as rotações deles. "A gente vai girando eles no eixo para formar toda a cenografia do palco, para criar o desenho do palco. É uma mesma peça que tem formatos diferentes nas quinas", disse.

Além de estrutura e cenografia grandiosas, o público presente não terá dificuldade de assistir aos shows pelos telões. Apenas no Palco Mundo, serão instalados mais de 800 metros quadrados de led, permitindo um melhor conforto visual.

Palco Sunset está mais imponente e perto do Palco Mundo

Outra grande novidade para a 24ª edição do Rock in Rio é o novo posicionamento do Palco Sunset na Cidade do Rock. Agora, assim que passar pelos portões do festival, o público já poderá ver o palco de frente.

A apenas 400 metros do Palco Mundo, o Sunset, agora ampliado, terá a mesma boca de cena (nome dado ao espaço onde o artista que se apresenta ocupa) do palco principal. Entre os dois palcos, o festival criou um espaço maior para a circulação do público, conforme explicou a diretora de marketing do Rock in Rio Ana Deccache.

"O Palco Sunset, a cada edição, ele vem crescendo, sendo mais representativo. Mais artistas estão tomando este palco. Nesta edição, ele vem com a mesma boca de cena do Palco Mundo. É um palco tão relevante quanto o Palco Mundo e, obviamente, para receber estes artistas e acomodar ainda melhor as pessoas, a gente ampliou e mudou ele de lugar. Quando a pessoa entra na Cidade do Rock, ela já vê o Palco Sunset de frente. Não só ele está de frente como em um espaço muito maior", afirmou.

Edição terá nova área: a Global Village

Com 7,5 mil metros quadrados, uma das novidades para a edição deste ano é a Global Village, um espaço que celebrará diferentes culturas ao redor do mundo. Com diferentes cenografias, a área será como uma imersão em diversos países. Projetada em formato de ‘U’, a vila promete ‘abraçar’ o público presente.

No espaço, os visitantes poderão entrar em estruturas que se parecem com ‘casas’, que terão música e gastronomia temáticas das regiões que representarem. Assim como o esquema utilizado para os brinquedos, o público deverá agendar a visita para os espaços pelo aplicativo do festival.

Entre as "casas", serão construídos também espécies de becos imersivos e interativos com diferentes culturas. Durante a visita à Cidade do Rock, Luís Justo, CEO do festival, falou sobre a criação do novo espaço.

"A gente sempre teve a Rock Street, onde cada edição homenageava um lugar do mundo. Nos 40 anos a gente tinha que homenagear o mundo, porque foi para onde o Rock in Rio cresceu", celebrou.

"Entre os shows, vai estar rolando um monte de atividade e entretenimento ligado a essa cultura diversa do mundo inteiro. Bailarinos, mímicos, algumas surpresas. A gente vai estar retrazer alguns conteúdos que foram super incríveis de Rock Streets passadas, de outros lugares do mundo, então vai ter elefante passeando por aqui, não, obviamente de verdade, mas vai ter todo um entretenimento acontecendo aqui entre os intervalos. Vai ser um grande bairro", explicou Luis.

O músico Jonathan Ferr, que se apresentará no Rock in Rio pela segunda vez, na Global Village no Dia Brasil, em 21 de setembro, também esteve na visita à Cidade do Rock e falou sobre a importância do festival em sua carreira.

"Fazer o Rock in Rio foi um grande trampolim. Ano passado, eu fiz uma turnê gigante pela Europa e aquilo foi semente Rock in Rio. Estar de volta no festival, para mim, é muito simbólico. Eu movimento muito a minha vida a partir da gratidão. Acho que eu venho aqui para regar de novo a semente que foi plantada lá atrás para dar mais frutos", celebrou ele.

Cidade do Rock terá um novo gramado

Pela primeira vez, toda a grama artificial da Cidade do Rock será trocada. Na frente do Palco Mundo, o gramado já está praticamente pronto. Em outros pontos, o asfalto está sendo preparado para receber a nova grama.

Em alguns pontos, ainda é possível ver o gramado antigo, que difere muito do novo. Enquanto a grama artificial anterior já estava em um verde escuro, a atual tem um tom vibrante. Ao todo, serão 90 mil metros quadrados de grama trocados.

Estrutura

Além dos palcos grandiosos, o Rock in Rio é gigante também em números. Ao término da 24ª edição, em 22 de setembro, terão passado pelos portões, somando todas os 40 anos de festival, mais de 12,3 milhões de pessoas, enquanto mais de 4,7 mil artistas terão se apresentado.

Com área total de 385 mil metros quadrados, neste ano, o evento terá mais de mil banheiros, e 176 bebedouros. Ainda haverá a distribuição de água na fila e na frente dos palcos. Para a realização do festival, serão usados 110 quilômetros de cabos elétricos, o que dá cerca de 15 voltas em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Apenas de cenografia, serão mais de 113 toneladas em toda a Cidade do Rock. Com telões de led cada vez maiores, a Cidade do Rock será equipada com dois mil metros quadrados de led.

Festival terá impacto de R$ 2,9 bilhões na cidade do Rio

De acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), o Rock in Rio tem impacto estimado de R$ 2,9 bilhões para a cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos 40 anos de história do festival, foram gerados 265 mil empregos. Para a edição de 2024, a expectativa é de 32,6 mil empregos gerados.