Palco Mundo tem cenografia completa e telões sendo instaladosManuella Viégas / Agência O DIA

Publicado 30/08/2024 20:07

Rio - Faltando apenas 14 dias para a abertura dos portões do Rock in Rio, a montagem para o festival na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste, está a todo vapor. Nesta sexta-feira (30), o DIA acompanhou uma visita guiada às obras para registrar o andamento dos palcos e espaços que logo serão lotados pelo público.

No Palco Mundo, o principal do festival, todas as 86 placas de cenográficas já estão posicionadas. No total, são 335 toneladas de infraestrutura, sendo 60 apenas em cenografia. Há poucos dias do início do Rock in Rio, os telões, desta vez maiores e em mais quantidade, seis ao todo, com área de mais de 830m², estão sendo fixados. Por ele, passarão nomes como Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry, Capital Inicial, Shawn Mendes e mais.

O Palco Sunset, que neste ano chega maior e mais imponente, já está praticamente pronto. Todos os telões de led já estão posicionados e boa parte da cenografia feita. Nesta edição, o espaço conta com a mesma boca de cena, lugar onde os artistas se apresentam, que o Palco Mundo. Diferente das outras vezes, ele agora está posicionado de frente para a entrada do Rock in Rio. Nele, se apresentarão artistas como MC Cabelinho, NX Zero, Deep Purple, Gloria Groove, IZA, Gloria Gaynor, Ivete Sangalo, Mariah Carey e mais.

A Global Village é outra que já tomou forma. O espaço, que promoverá uma verdadeira viagem ao redor do mundo, homenageia os seis continentes através da arquitetura, música e gastronomia. Com cenografia imersiva, o público poderá entrar nas 'casas' e mergulhar nas diferentes culturas. Para isto, precisará marcar um horário no aplicativo do Rock in Rio, de forma gratuita. No palco, que é inspirado no Theatro Municipal do Rio, passarão nomes como Hungria, Hermeto Pascoal, Anees, Noa Kirel, Angélique Kidjo, Gang do Eletro e mais.

No Espaço Favela, por onde passarão artistas como TZ da Coronel, Dennis DJ, MC Poze do Rodo, Xande de Pilares, Pocah, MC Livinho, Belo e mais, os detalhes impressionam. Casinhas coloridas, roupas no varal, gatos e cachorros nos telhados compõem a cenografia que captura a essência da favela. O Palco Supernova é outro que já está quase pronto. Com uma pegada mais industrial, com engrenagens e canos, o espaço receberá nomes como Major RD, Nagalli, Dead Fish, Lil Whid, Cynthia Luz, Jean Tassy, DJ Topo e mais.

Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, contou que a montagem da Cidade do Rock está dentro do prazo e que tudo está correndo bem para a abertura dos portões. "Graças a Deus tudo caminhando maravilhosamente bem. Tudo super fluindo, montagem a todo vapor, dias lindos, time trabalhando muito feliz. É um período que dá uma ansiedade boa. Está chegando aquela hora de abrir aquele portão e ver as pessoas entrando, sorrindo, beijando o chão, se emocionando. Eu, pessoalmente, choro a cada abertura de portas. É realmente uma contagem regressiva muito gostosa", afirmou.

Festival terá copos reutilizáveis

A organização do Rock in Rio anunciou que, pela primeira vez, acontecerá uma operação de copos reutilizáveis, em parceria com Heineken, Red Bull, Coca-Cola, Schweppes Mixed e Braskem. Nesta edição, o público que adquirir os copos poderão pagar mais barato para enchê-los com as respectivas bebidas, incentivando o consumo consciente e o descarte correto.

Com esta medida, o festival prevê evitar a geração de mais de 14 toneladas de resíduos durante seus sete dias de evento. Cada bebida será servida em um copo específico de cada uma das marcas. Ao retornar com o copo do mesmo produto para a segunda compra, os consumidores receberão desconto.

Para agilizar o atendimento, o copo será trocado por um limpo já abastecido com a mesma bebida, enquanto o usado será enviado diretamente para a higienização, retornando para a cadeia do evento. O desconto será válido para as compras do mesmo produto, e, caso o participante deseje mudar de bebida, será necessário adquirir o copo correspondente a nova escolha

Edição conta com iniciativas sustentáveis



Nesta sexta-feira (30), foram anunciados os projetos e as iniciativas sustentáveis planejados para a edição de 40 anos do Rock in Rio. Em parceria com o projeto Favela 3D, desenvolvido pela ONG Gerando Falcões, o festival promoveu uma verdadeira transformação na Praça do Buraco e na Praça Sessenta, do Morro da Providência, no bairro da Gamboa, região Central do Rio.

"Neste ano em que celebramos os nossos 40 anos de história, estamos com dois projetos que vão mudar vidas. A chegada do Favela 3D no festival e a parceria que mantemos com a Ação da Cidadania são a essência do nosso trabalho: unir as pessoas para criar mudanças reais e positivas", celebra Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World.

"Quando idealizamos o Favela 3D, sabíamos que para ter sucesso nessa iniciativa era essencial que os moradores da favela estivessem envolvidos desde o início do processo. Essa articulação com a comunidade permite que a gente entenda as principais necessidades e proponha soluções verdadeiramente efetivas para a emancipação da pobreza e empoderamento das famílias. Outro ponto que dá ainda mais força ao projeto é a união de diferentes atores sociais para tirar o Favela 3D do papel. Estamos muito felizes em poder contar com o apoio de todos os parceiros nessa empreitada", afirma Edu Lyra, Fundador e CEO da Gerando Falcões.

Com a previsão de serem concluídas até o início do Rock in Rio, em setembro, as obras na Praça do Buraco e na Praça Sessenta, que iniciaram em julho, vão revitalizar e transformar esses espaços em pontos de entretenimento e lazer para reunião e encontro de moradores, com brinquedos para as crianças, paisagismo, instalações artísticas, bancos, iluminação em led, remanejo e organização do lixo com descarte consciente e coleta seletiva de lixo, pintura de fachadas, melhora dos pisos e calçadas, entre outros elementos.

Cinthia Santana, a fundadora do Instituto Entre o Céu, ressalva a relevância da iniciativa: "É muito importante a existência de um projeto como o Favela 3D, que tem como princípio o desejo do morador. Realizamos encontros, bate papos, votações e todas as ferramentas possíveis para que juntos possamos chegar a uma decisão que a maioria concorde. O programa decolagem é todo baseado nas necessidades específicas de cada um e no sonho de cada indivíduo".