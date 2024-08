Rock in Rio 2024 acontecerá entre os dias 13 e 22 de setembro - Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 20/08/2024 18:14

Rio - Os fãs que irão ao Rock in Rio já podem começar a se preparar e pensar na melhor forma de chegar ao festival. Nesta terça-feira (20), a organização divulgou o esquema especial de transportes públicos para o evento, que acontecerá entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Durante o festival, o MetrôRio funcionará 24h para embarque durante a madrugada na estação Jardim Oceânico, com destino a todas as estações das linhas 1, 2 e 4. O serviço do BRT “Expresso Rock in Rio” terá pontos de embarque nos terminais do Jardim Oceânico, Alvorada e Paulo da Portela. E o transporte Primeira Classe terá diversos pontos de embarque na cidade do Rio. Neste ano, o serviço será ampliado para atender os fãs de São Paulo e Minas Gerais.

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento 24h

Para facilitar a ida e o retorno do público durante os dias de festival, o MetrôRio funcionará com esquema especial. A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal de integração com o Serviço Especial BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, seguirão abertas, mas somente para desembarque. O MetrôRio recomenda a compra antecipada dos bilhetes da concessionária, que custa R$ 7,50 por trecho.

Vale destacar que o público deverá ter saldo compatível com as viagens de metrô, BRT e outros modos separadamente, pois as tarifas são distintas do valor cobrado para o serviço do BRT “Expresso Rock in Rio”, o qual fará o transporte direto até a Cidade do Rock.

BRT terá serviço "Expresso Rock in Rio"

Neste ano, os fãs que escolherem chegar até o festival de BRT, transporte público que deixa mais perto da entrada do Rock in Rio, poderá optar pelo serviço "Expresso Rock in Rio". Utilizando a faixa exclusiva do BRT, o serviço oferecerá viagens diretas e expressas para o Terminal Centro Olímpico. As partidas serão dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas ao longo do trajeto, e do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara.

Para utilizar o serviço BRT “Expresso Rock in Rio”, os fãs terão à disposição duas formas de aquisição de bilhetes: por meio do RioCard, que segue o sistema tradicional de aquisição de cartões em máquinas de autoatendimento, ou pelo "Jáé", o novo sistema de bilhetagem da prefeitura do Rio.

No site oficial do festival , os fãs também vão encontrar os links para realizar as compras das passagens. A tarifa para o serviço do BRT “Expresso Rock in Rio” custa R$ 23 (ida e volta) e estará em operação das 11h até as 5h do dia seguinte, atendendo à demanda do público em todos os horários do evento.

Além disso, para garantir a segurança e a organização durante o retorno, todos os usuários do serviço do BRT “Expresso Rock in Rio” receberão a pulseira na chegada ao Terminal Centro Olímpico que deve ser apresentada no fim do festival, ao embarcar no transporte de volta. Essa medida visa a facilitar o controle e proporcionar uma experiência mais tranquila e segura para todos que optarem por essa modalidade de transporte.

Primeira Classe terá 16 pontos de embarque no Rio e 19 em outros municípios

Os que preferem chegar à Cidade do Rock com conforto, terão a opção do serviço Primeira Classe, já conhecido pelos fãs do festival. Com 16 pontos de embarque em toda a cidade do Rio de Janeiro e outros 19 espalhados por 17 municípios entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, os passageiros serão transportados em ônibus executivos — equipados com cadeiras de transbordo, garantindo acessibilidade — que realizam o percurso sem paradas, garantindo uma viagem tranquila.

Os interessados em garantir seus lugares já podem acessar o site e adquirir sua passagem, com valores que variam de R$ 160 a R$ 600, dependendo do ponto de embarque. A venda inclui passagens de ida e volta e os pagamentos podem ser realizados exclusivamente por PIX ou cartões de crédito.

Para este serviço, na ida ao festival é necessário escolher um local de embarque e marcar o horário de partida para o Rock in Rio. Na volta, no mesmo local que chegou ao festival, o público embarca no momento que desejar — sem necessidade de marcar horário —, podendo retornar para qualquer um dos destinos, a partir de 22h, com saídas mediante demanda. As pessoas que embarcarem nos pontos de fora do Rio não poderão trocar o local de desembarque. Os últimos ônibus saem exatamente duas horas após o encerramento dos shows no Palco Mundo.

Os pontos de embarque e desembarque para este serviço na cidade do Rio de Janeiro são: no Bossa Nova Mall; no Aeroporto Tom Jobim - Galeão; em Ipanema; em Copacabana; no Botafogo Praia Shopping; no Leme; no Rio Design Barra; na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca; na Praia da Barra da Tijuca; na Tijuca; na Rodoviária do Rio; no Recreio Shopping; no Lagoon, na Lagoa; no shopping Nova América; no West Shopping e no Norte Shopping.

Os pontos de embarque e desembarque fora da cidade do Rio de Janeiro são: em Petrópolis; em São Francisco, Niterói; no Plaza Shopping, Niterói; Shopping Nova Iguaçu; Belo Horizonte; Barbacena; Juiz de Fora; São Paulo, Shopping Eldorado; São Paulo, Terminal Rodoviário do Tiete; Campinas, Terminal Rodoviário de Campinas; Cabo Frio, Rodoviária de Cabo Frio; Búzios, Terminal de embarque de Búzios; Macaé, Rodoviária de Macaé; Nova Friburgo, Rodoviária Sul de Friburgo; Campos, Rodoviária Shopping Estrada de Campos; Barra Mansa, Terminal Rodoviário Comendador Geraldo Osório; Resende, Rodoshopping Graal; Volta Redonda, Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres; e Piraí - Terminal Rodoviário de Piraí.