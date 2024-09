Will Smith se apresentará no Palco Sunset do Rock in Rio - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/09/2024 08:54

Rio - Will Smith vai se apresentar no Palco Sunset do "Rock In Rio", no dia 19 de setembro. A notícia foi dada em primeira mão pelo "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (1). Em entrevista à repórter Renata Capucci, o artista, que retomou recentemente sua carreira musical, admitiu que está nervoso com o feito na carreira.

"Estou nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era para promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito para mim", conta Will. "O Brasil vai ser um dos primeiros lugares onde vou me apresentar. Fiz dois ou três shows, lancei duas músicas. Mas tem um repertório de 20 faixas que eu gosto bastante", comentou o astro.

O cantor adiantou que os hits "Getting jiggy with it" e "Men in Black" estarão no setlist. "Pra mim, uma das partes mais legais de participar do Rock in Rio é a toda a inspiração que vem de dividir o festival com outros artistas que também vão se apresentar", opinou.

Ele, então, falou sobre a possibilidade de fazer um dueto com o Ed Sheeran, headliner do Palco Mundo. "Acho que ele é um dos caras mais talentosos dessa geração. O Ed Sheeran tem uma tatuagem de 'Um maluco no pedaço' e eu só fui descobrir agora! Ele é fã do seriado". Ao receber sua credencial, Will se animou. "Nossa, que maneiro. É de verdade. Meu aniversário é dia 25 de setembro, e eu pretendo começar as comemorações no palco".

Conhecido por seus trabalhos no cinema e nas telinhas, Will iniciou na carreira musical na dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Em 1997, decidiu seguir com o trabalho solo. Ao todo, o artista tem cinco álbuns lançados e diversas cançõe de rap. Recentemente, ele divulgou sua primeira música gospel "You Can Make It", com participação de um coral, e o single "Work of Art".

Teaser de 20 minutos

Em comunicado, o Rock in Rio informou que "Will Smith se apresenta no Palco Sunset antes de Gloria Groove. Será um teaser de 20 minutos com seus maiores hits que farão parte de sua turnê mundial no próximo ano". Vice-presidente artístico do Rock in Rio, Zé Ricardo comentou a participação do astro no festival, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Zona Oeste do Rio.

"Will Smith queria fazer seu show no Brasil e não hesitamos em trazê-lo. Ainda que com o line-up todo fechado, entendemos que não fazia sentido poupar o público de um lançamento mundial tão significativo. Ele é um astro – do cinema e da música. Estamos em festa e Sr. Smith chega para abrilhantar ainda mais nossa celebração. Não vemos a hora de acompanhar sua apresentação e não temos dúvidas que os nossos fãs vão se surpreender. O presente não é apenas para o festival, mas para os fãs de todo o mundo. Certamente quem estiver ao vivo terá um gostinho especial, de viver algo inédito e exclusivo", afirmou.