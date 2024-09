Roda Gigante da Cidade do Rock - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 04/09/2024 19:50 | Atualizado 04/09/2024 22:18

Rio - Tá chegando! Falta pouco mais de uma semana para a abertura dos portões do Rock in Rio. Nesta quarta-feira (4), o festival promoveu uma visita técnica para dar um spoiler de como tudo acontecerá com as luzes acesas na Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio e o DIA passeou na roda gigante. Saiba como foi!

, agora o Palco Mundo já está com todos os telões posicionados e em pleno funcionamento. Neste ano, o espaço conta com seis telas enormes que proporcionarão um maior conforto visual para o público.



Perto dali, e por toda a Cidade do Rock, os tradicionais e esperados pelo público, estandes dos patrocinadores já estão quase prontos. Agora, já é possível identificar as marcas que farão parte do festival.



A vista 360º da Cidade do Rock impressiona. Do brinquedo, o público consegue ver os Palcos Mundo, Sunset, New Dance Order, Global Vllage e toda a área de gramado ao redor. No topo da roda gigante é o momento de maior balanço devido ao vento, mas de forma muito suave. Cada cabine parte com quatro pessoas sentadas. É importante lembrar que é proibido ficar em pé por questões de segurança.



Sobre o objetivo do Rock in Rio, Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, celebrou: "O Rock in Rio não é um festival de música, apenas. É um festival de entretenimento. E entretenimento é algo que a gente leva muito a sério. Uma coisa que nos diferencia é cuidar da experiência das pessoas para que elas não venham aqui apenas para assistir aos maiores artistas do mundo, mas que elas venham para cá para passar um dia mágico".

Aplicativo será o melhor amigo do público

Para a edição de 40 anos, o Rock in Rio melhorou o aplicativo já conhecido pelos fãs. Neste ano, a grande novidade é a venda antecipada de comidas e bebidas lá no festival ou até mesmo conforto de casa. Serão 29 opções, entre combos e produtos individuais.

Oferecendo comodidade e agilidade, as compras realizadas por meio do app deverão ser retiradas nos ambulantes ou em filas preferenciais sinalizadas em todos os pontos de venda e, para resgatar, basta apresentar o QR Code referente ao pedido que aparecerá na tela do celular.

O pagamento no aplicativo poderá ser realizado por cartão de crédito ou PIX e, caso a retirada não seja efetuada nos dias dos shows, o valor será reembolsado no mesmo modelo da compra efetuada de forma automática.

Entrada com garrafa de água será permitida

Neste ano, o público poderá levar a própria garrafinha de água para o festival. Com mais de 175 bebedouros com água portável espalhados pela Cidade do Rock, será permitida a entrada de garrafas de plástico transparentes de até 500ml, que não sejam pesadas ou rígidas, vazias. A tampa não precisa ser descartada.

Espaço Favela terá gastronomia das comunidades

Um dos palcos mais queridinhos do público, o Espaço Favela, terá o sabor da comunidade. Na edição de 40 anos do Rock in Rio, em parceria com o Sebrae Rio, 18 empreendedores do ramo de alimentação, de favelas, estarão presentes no espaço. Os petiscos produzidos por esses donos de pequenos negócios estarão disponíveis ao longo dos sete dias do festival.

Os selecionados receberam um conjunto de capacitações com o objetivo de fortalecer a gestão, desenvolver características empreendedoras e se prepararem para acessar o mercado de grandes eventos.

Entre os pratos, o público terá opções como: bolinho de feijoada, calzone de calabresa, croquete de aipim com carne moída, mini pastel de queijo, torta cremosa de frango, enroladinho de salsicha e outras delícias.

Rock in Rio terá gastronomia para todos os gostos

Desde um lanche rápido no gramado a uma refeição maior e com mais calma, esta é a proposta do Rock in Rio para a edição de 40 anos: agradar ao máximo o público. "É um festival de gastronomia dentro de um festival de música. A gastronomia do Rock in Rio está aí para todos os gostos", afirma Ana Deccache.

Pela primeira vez, o Gourmet Square será inteiro assinado pela chef Heaven Delhaye. O espaço ganha um menu que homenageia a culinária do Estado do Rio de Janeiro, com inspirações de praia, boteco e os momentos típicos da rotina dos moradores.

Entre os destaques elaborados pela chef estão os hot dogs, espetinhos, sanduíches, churros, esfihas, petiscos, pizzas, entre outras delícias. Dividido por categorias, o cardápio é batizado por nomes que prestam tributo a esse icônico Estado, como Bossa Nossa, Costa Azul, Pé na Areia, Alma Carioca, Serra, Sabores do Mundo, Do Leme Ao Pontal e Pão de Açúcar.

“Criei um menu que pudesse atender a todos os gostos, com comidas fartas, bem servidas, sempre feitas com um toque de chef e com cuidado em todas as etapas. Realmente uma homenagem a diferentes momentos e a diferentes locais do Rio de Janeiro.” diz a chef Heaven Delhaye.