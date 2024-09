Palco Mundo receberá grandes nomes da música - Renan Areias / Agência O DIA

Palco Mundo receberá grandes nomes da música

Publicado 13/09/2024 05:00 | Atualizado 13/09/2024 09:30

Rio - Hoje é dia de rock, bebê! O Rock in Rio retorna ao Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (13), para celebrar os 40 anos do festival, que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio. Com uma grandiosa estrutura, brinquedos e shows de grandes artistas, o evento promete entregar uma boa experiência ao público ao longo dos sete dias, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de agito. Ao todo, serão mais de 500 horas de músicas.

Vice-presidente executiva da Rock Word, Roberta Medina, filha de Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, comenta a expectativa para esta edição do festival. "Que as pessoas saiam daqui flutuando de energia, de corações revitalizados. Sempre a gente vai ter um show para contar, momentos memoráveis, mas acho que o mais importante é que a gente volte com essa certeza de que tem coisa boa no mundo e de que a gente é uma sociedade potente, um país potente, que a gente lidera muitas frentes mundo afora e que a gente saia com confiança para a gente fazer o nosso dia a dia ainda melhor", afirmou ela ao DIA.

Artistas como Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Matuê com participações de Wiu e Teto Imagine Dragons, OneRepublic, Lara Zarsson, Lulu Santos, Avenged Sevenfold, Evanescence,Journey, Os Paralamas do Sucesso se apresentam no Palco Mundo, neste fim de semana. O espaço conta com uma megaestrutura de 104m de frente e 30m de altura - o equivalente a um prédio de 10 andares, além de telões de led. Ao longo do festival, Ed Sheeran, Katy Perry, Capital Inicial, Shawn Mendes também fazem show no local.



Maior e mais imponente, o Palco Sunset receberá nomes como MC Cabelinho & Coral das Favelas, Orochi, Oruam e Chefin,Veigh & Kayblack, Funk Orquestra - com participações de MC Daniel, Rebeba e MC Soffia, NX Zero, James, Christone “Kingfish” Ingram, Pato Fu e Penélope, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp convida Pitty e Barão Vermelho desta sexta a domingo. IZA, Gloria Gaynor, Will Smith, Ferrugem, Felipe Ret, Net Matogrosso, Mariah Carey também se apresentam no Sunset nos demais dias.



Orochi promete um show especial aos fãs. "Me apresento no Palco Mundo (21) e Palco Sunset (13), os maiores espaços do evento. Desta vez vou levar shows mais do que especiais para o público, pois vou estar ao lado de grandes parceiros", diz. Oruam comemora sua estreia no evento. "Essa é a minha primeira vez no Rock in Rio e ainda vou cantar no mesmo dia do Travis Scott. Estou me preparando para levar a melhor apresentação para os meus fãs e o público nesse dia. Sem contar que vou dividir o palco com meus manos Orochi e Chefin. Vamos fazer um show juntos, isso é inédito".



TZ da Coronel e Borges, Kevin O Cris, Dennis, Thiago Pantaleão, MC Poze do Rodo e MC Hariel são algumas das atrações do Espaço Favela, que tem uma cenografia com casinhas coloridas, roupas no varal, gatos e cachorros nos telhados. Além deles, ainda passarão pelo palco Xande de Pilares, Fundo de Quintal, Pocah, Livinho, Buchecha e Belo.

"Estou ansioso para cantar nesse festival tão brabo. Em 2019, só dei uma palhinha lá com o Drake, uma noite que nunca vou esquecer. Mas agora a galera vai se ligar no meu show completo. Vai ter música inédita, os hits nacionais e internacionais. Show com banda completa, misturando o funk com outros ritmos", avisa Kevin O Cris. Borges também adianta detalhes da apresentação com TZ da Coronel. "Vão rolar as músicas do meu último álbum, os últimos lançamentos também, até lá vão ter outras novidades. Ver nosso trampo ser reconhecido assim, sem palavras!".

Com uma pegada mais industrial, o Palco Supernova receberá nomes como Major RD, Duquesa, Nagalli, Dead Fish, Crypta. Ainda tem o Global Village com apresentações de Hungria, Geraldo Azevedo, Larissa Luz e muito mais.



Roberta Medina explica a variedade musical no "Rock in Rio". "40 anos depois, ainda perguntam: 'por que rock?', 'ah, mas tem pop...' e esse ano tem sertanejo! Porque rock é atitude. O rock é atitude empreendedora, rock é atitude questionadora e a gente tem muito orgulho. Por que o Rock in Rio está sempre tão conectado com novas gerações? Porque ele é construído olhando para as pessoas, atento no que está rolando de tendências e o que é que a gente pode trazer aqui para dentro", afirmou.

Evento teste

Em coletiva de imprensa, antes do evento teste realizado nesta quarta-feira (11), foi anunciado que a Esquadrilha Céu, que faria uma apresentação apenas no Dia Brasil, agora fará parte do line-up de todos os dias do festival e será a responsável pela abertura do Palco Mundo. O show de aviões no céu da Cidade do Rock é de arrepiar. Antes do espetáculo, é apresentada uma contagem regressiva, seguida de um vídeo dos bastidores dos pilotos, que chega ao fim com as aeronaves surgindo por trás do palco com explosões de fumaça nas cores azul e vermelho, tudo isto regido por uma música impactante.

O evento teste, que deu um gostinho a jornalistas e convidados de como será o Rock in Rio 2024, foi animado por nomes como Xande de Pilares, no Espaço Favela, Barão Vermelho, no Palco Sunset, Black Pantera, no Supernova, Juliana Linhares, na Global Village, Cat Dealers, no New Dance Order, além da primeira sessão do musical 'Sonhos, Lama e Rock and Roll', que conta a história de como o festival surgiu.

Criado em 1985, já foram realizadas 23 edições realizadas do Rock in Rio. Desde então, foram 134 dias de evento, mais de 3.800 artistas entre as atrações e um público estimado de 11,5 milhões de pessoas.

Dia dedicado aos artistas nacionais

Nesta edição, o Rock in Rio promove o "Dia Brasil", dia 21 de setembro, com artistas nacionais e grandes encontros. E pela primeira vez, o festival terá artistas sertanejos no line-up, como Luan Santana, Ana Castela, Chitãozinho e Xororó, Simone Mendes. Eles se apresentam no momento, "Pra Sempre Sertanejo". "Tocar no Rock in Rio mostra que realmente a música não tem fronteira", afirma Xororó.

Essa data também será marcada por nomes de outros gêneros musicais. Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Tony Garrido representarão o rock. Já Carlinhos Brown, Baianasystem, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Majur, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro representam a MPB. MC Cabelinho, Filipe Ret, Matuê, Kayblack, Orochi, Ryan SP e Veigh representam o trap. Lulu Santos, Luísa Sonza, Ludmilla, Jão, Glória Groove e Duda Beat representam o pop. E tem muito mais!

"Talvez a gente ainda não tenha percebido o quão relevante vai ser o Dia Brasil e quanto ele vai ficar marcado na história da música brasileira. 40 anos depois da primeira edição, a gente consegue mostrar a potência da música brasileira. Mostrar para o mundo que dá para fazer um Rock In Rio inteiro com música brasileira. Serão shows muitos especiais. Vai se muito emocionante, mas acima de tudo, eu acho que foi uma ousadia do time do Rock in Rio partir para um dia só de música brasileira. E temos aí o sertanejo, por exemplo, que está chegando para ficar", celebra Roberta Medina.

Transmissão pela TV

Quem não for ao festival, poderá acompanhar tudo pela telinha. A partir das 15h15, o Multishow transmite as apresentações dos palcos Mundo e Sunset, a partir das 15h15; e, às 18h45, no Canal Bis, com as apresentações do Espaço Favela e New Dance Order. Na TV Globo, Marcos Mion e Kenya Sade farão entradas ao vivo durante todos os dias do festival e também mostram os melhores momentos dos principais destaques da noite.