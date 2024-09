Público corre após portões da Cidade do Rock abrirem - AgNews

Publicado 19/09/2024 14:12 | Atualizado 19/09/2024 14:18

Rio - Oficialmente estão abertos os portões para o segundo fim de semana do Rock in Rio. Por volta das 13h30 desta quinta-feira (19), os primeiros fãs, membros do Club, VIP's e e pessoas com deficiência, já puderam entrar na Cidade do Rock, no Parque Olímpico. Pontualmente às 14h, o público geral conseguiu acessar o espaço.

Assim que os portões abriram, a correria teve início e até algumas pessoas caíram, mas, felizmente, não se machucaram. Seja com destino ao Palco Mundo ou Sunset, os fãs logo tentaram garantir os melhores lugares e a tão buscada grade.

Quem gosta de curtir o festival com mais calma aproveitou para garantir a foto na entrada e passear pelos estandes dos patrocinadores enquanto a Cidade do Rock começava a encher.

Nesta quinta-feira, o pop será o responsável por animar o Rock in Rio. No Palco Mundo, o mais esperado é o headliner Ed Sheeran. Além dele, Charlie Puth, Jess Stone e Jão completem o line-up.

Já no Sunset, a missão de levantar o público fica a cargo de Gloria Groove, Ferrugem, com participação dos Gilsons, Felipe Ret, com participação de Caio Luccas, e Pedro Sampaio. Além deles, o palco recebe ainda uma participação especial de Will Smith. Xande de Pilares, Fundo de Quintal e Vinny Santa Fé tocam no Espaço Favela.