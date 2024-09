Shawn Mendes, atração do Rock in Rio, é tietado por fãs ao desembarcar no Brasil

Rio - Mais uma estrela internacional chegou ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio. Shawn Mendes desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (19), acompanhado de sua equipe. No local, o cantor canadense foi tietado por fãs e retribuiu o carinho. Ele fez a alegria dos admiradores ao posar para fotos e distribuir autógrafos.

Ne-Yo, Mariah Carey, Karol G, Dono de sucessos como "Stitches", "Treat You Better" e "In My Blood", Shawn se apresenta no Palco Mundo do festival neste domingo (22). Artistas como Katy Perry Ed Sheeran também já estão em solo brasileiro para fazerem show no Rock in Rio.

