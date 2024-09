Ne-Yo desembarca em São Paulo - Araújo / Agnews

Publicado 18/09/2024 10:37

Rio - Ne-Yo, de 44 anos, desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (18), acompanhado de sua equipe. No local, o cantor, que é uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio, no próximo domingo (22), esbanjou simpatia e posou para fotos com fãs.

Dono de sucessos como "So Sick", "Sexy Love", e "Miss Independent", o artista também se apresenta em São Paulo nesta semana. A apresentação acontece nesta quinta-feira (19), no Espaço Unimed.