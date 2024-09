Ed Sheeran, uma das atrações do Rock in Rio, desembarca no Brasil - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 18/09/2024 07:49

Rio - Ed Sheeran, de 33 anos, chegou ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio. O cantor britânico desembarcou na manhã desta quarta-feira (18), no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. O artista, que estava cercado por seguranças, passou reto pelos paparazzis e entrou no carro que o aguardava.

