Mariah Carey recebe carinho dos fãs brasileiros ao chegar no hotel em São PauloReprodução Instagram

Publicado 17/09/2024 22:59

Rio - A chegada de Mariah Carey ao Brasil está movimentando o país, com dois shows programados: um em São Paulo no Allianz Parque, no dia 20 de setembro, e outro no Rock in Rio, no Palco Sunset, no dia 22. A diva pop, que não visita o país desde 2010, já está em terras brasileiras e surpreendeu seus fãs na porta do hotel em que se hospeda em São Paulo.

Mariah desembarcou na cidade nesta terça-feira (17) e, ao chegar ao hotel, foi recebida por uma multidão de fãs. Sempre simpática, a cantora tirou fotos, distribuiu autógrafos e esbanjou seu tradicional carisma. "Chegou chegando", afirmaram os presentes, visivelmente emocionados com o encontro inesperado.