Publicado 17/09/2024 20:17

Rio - A atriz Lidi Lisboa, que participou da 12ª edição de "A Fazenda", reacendeu a polêmica com Jojo Todynho, vencedora da mesma temporada do reality show. Em suas redes sociais, Lidi acusou a produção do programa de esconder atitudes controversas da cantora, o que, segundo ela, teria influenciado diretamente no resultado final do jogo. Além disso, a atriz aproveitou para criticar a postura recente de Jojo, que declarou apoio ao Partido Liberal (PL) e à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro.

Num vídeo postado nos stories do Instagram, expressou sua insatisfação com a forma como Jojo Todynho vem sendo tratada pela mídia e pelo público. "Eu tô achando muito engraçado tudo isso. No fundo, eu acho triste. Mas, é uma traidora, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei qual é o do espanto, porque ela sempre falou barbaridades dentro daquela Fazenda", disse Lidi.

A atriz também insinuou que a produção de "A Fazenda" omitiu situações que poderiam ter prejudicado Jojo no programa. "Pode ser que, de repente, ela não tivesse ganho o programa, pelas coisas que foram omitidas, não é? Então, não sei qual é a surpresa. Cada um escolhe", completou a atriz.

A ex-peoa seguiu com críticas, sugerindo que Jojo teria sido beneficiada durante o reality. "Traidora, né? Vou falar uma coisa para vocês, eu não sei qual é o espanto, porque [Jojo] sempre foi [assim], [sempre] falou barbaridades dentro daquela fazenda. Pode ser que, de repente, ela não tivesse ganho o programa pelas coisas que foram omitidas", disse Lidi.



Ela ainda reforçou sua crítica ao dizer que Jojo utiliza sua visibilidade de maneira calculada. "É like e todo mundo dá palco para isso. [...] A vida é feita de escolhas. [...] O negócio é que às vezes as pessoas omitem, né? Fazem um lobby, fazem uma outra coisa para conseguir tal coisa e depois que conseguem, meu amor, se a pessoa não tem tino, se a pessoa tá destemperada, ela chuta o balde e é o que está acontecendo."

Lidi Lisboa encerrou seu desabafo nas redes sociais de forma enigmática, deixando no ar que ainda poderia revelar mais sobre os bastidores de "A Fazenda". "Enfim, só queria dizer muitas coisas, mas eu vou deixar, vou ficar quieta, não é melhor, gente?", concluiu a atriz, sugerindo que há mais histórias por trás das câmeras que o público desconhece.