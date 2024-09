Taís Araujo revisita sua atuação de Helena em Viver a Vida - reprodução Instagram

Publicado 17/09/2024 19:49 | Atualizado 17/09/2024 19:50

Rio - Nesta terça-feira (17), Taís Araujo gravou um vídeo emocionante em que reflete sobre a importância Helena, sua personagem em "Viver a Vida" (2009). No vídeo, a atriz, visivelmente emocionada, se dirige diretamente à personagem Helena, que marcou sua carreira. Taís afirma que sua atuação foi injustamente criticada. “Quando eu me vejo na telinha, agora, inclusive, eu percebo que eu estava atuando muito bem, tá? Não tinha nada de errado comigo”, disse. Na época, a novela foi alvo de muitos comentários, e a atuação de Taís também enfrentou questionamentos, mas hoje ela vê sua performance de maneira positiva.

Além de responder às críticas, Taís destaca como Helena a ajudou em um momento difícil. A atriz relembra que, durante as gravações, estava separada de seu marido, Lázaro Ramos, e que, graças à personagem, conseguiu se reconstruir. “Eu posso dizer que você me reconstruiu. Hoje tenho 45 anos. E quinze anos depois eu preciso te contar tudo o que me aconteceu. Quando você entrou na minha vida, eu tava separada do Lázaro e a gente voltou durante as gravações da novela e deu certo. A gente tá junto até hoje”, afirmou.

Representatividade da Helena de Taís Araújo

Um dos pontos mais fortes do depoimento de Taís foi o impacto da personagem na representatividade negra. Helena foi a primeira protagonista negra de Manoel Carlos em horário nobre, e Taís enfatizou a importância desse marco para muitas mulheres e meninas. “E foi junto de você que o nosso cabelo crespo, que nunca ganhava espaço na televisão, virou moda”, disse, destacando o impacto da personagem na autoestima de muitas mulheres negras.

A atriz também aproveitou o vídeo para refletir sobre o Brasil de 15 anos atrás, quando a novela foi ao ar. Segundo ela, o país não estava preparado para uma protagonista como Helena. “Eu acho que o Brasil de 15 anos atrás não estava pronto pra uma mulher como você. Uma mulher independente, livre, forte, rica e negra. Era demais pra um país que anos depois se revelou sem pudor nenhum, misógino, racista, machista, classista, homofóbico, transfóbico”, desabafou.

Ao finalizar o vídeo, Taís Araujo agradeceu a Helena por tudo que a personagem lhe proporcionou e deixou claro o impacto que essa experiência teve em sua vida pessoal e profissional. “Hoje, eu acho que ela me fez ser a mulher que eu sou. Então, pra você, Helena, minha declaração de amor", declarou.