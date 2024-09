Mel Lisboa revela abuso ginecológico aos 12 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 17:35

Rio - Mel Lisboa revelou em entrevista ao podcast 'Mil e uma tretas' apresentado pela influenciadora Júlia Faria e pela atriz Thaila Ayala, que já sofreu um abuso ginecológico aos 12 anos. A atriz relembrou o ocorrido pela primeira vez e reforçou a importância da educação para a prevenção.





"Meu coração até bateu mais forte. Eu nunca falei isso publicamente, mas a minha mãe me levou no ginecologista quando eu tinha 12 anos e me deixou sozinha e à vontade. O que ele fez? Abusou de mim", iniciou.

"Eu só fui entender isso 15 anos depois. Eu estava incomodada, mas era a minha primeira vez no ginecologista, achei que era normal" completou ela, que pretende respeitar o tempo da filha para levá-la ao médico. Ela não está pronta ainda, mas quando estiver, ela vai na minha ginecologista, que é uma mulher, e mesmo assim eu estarei do lado dela"", continua.



"O mundo é hostil, você não vai conseguir proteger de tudo e isso é desesperador. Acho que existe uma redução de danos, e para mim, é a informação, a educação, a conversa. O adolescente e a criança vão te dar sinais", finalizou.

Mel Lisboa foi casada com o músico Felipe Roseno por 15 anos. Juntos, os dois são pais de Bernardo, de 14 anos, e Clarice, de 11. Atualmente ela namora o fotógrafo e cineasta André Hawk.