Sophie Charlotte se irrita em entrevista ao ser questionada se beijo técnico deveria ter língua ou nãoReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 18:13

Rio - Sophie Charlotte, de 35 anos, se irritou com um repórter do programa "Fofocalizando", do SBT, que a questionou sobre o beijo técnico da atuação durante uma entrevista na área VIP do Rock in Rio no último domingo (15). O jornalista havia perguntado se ela achava que deveria ter língua ou não nesse tipo de interpretação.

"Ai, amor, é tão deselegante essa sua pergunta", começou a atriz logo após ele falar.

O comunicador tentou se explicar, fazendo referência à cena dos atores Nicolas Prattes e Agatha Moreira, que viralizou no início da última semana quando a novela "Mania de Você" , da TV Globo, foi ao ar: "Sabe por que eu tô te perguntando isso? Essa semana...". Mas foi interrompido pela artista: "Não, não, deixa eu terminar de responder".

Ela, então, justificou: "Existem várias técnicas, vários atores tem seus métodos, cada projeto é de um jeito, não tem uma pedra fundamental, a gente trabalha com arte, com interpretação de personagens... então, não tem que definir esse tipo de coisa". E voltou a mencionar o incômodo com o questionamento feito pelo repórter. "Acho que é uma pergunta meio, sei lá, que reduz muito o trabalho que a gente faz com tanta seriedade e carinho pra entregar ao público uma história coerente", finalizou.