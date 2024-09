Matue apresenta seu show, realizado no Palco Mundo, durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio Brasil - 40 anos e para sempre, realizado na Cidade do Rock, nesta sexta(13). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/09/2024 22:17

Rio - O rapper Matuê, de 30 anos, conquistou o Top 1 Global do Spotify, nesta segunda-feira (16), com o álbum "333", lançado na última segunda-feira (9). Antes desse marco, o disco já tinha atingido grandes proporções ao bater o recorde de maior estreia do streaming no Brasil. Nas primeiras 24 horas, teve mais de 16 milhões de reproduções na plataforma.

Depois do sucesso que foi o "Máquina do Tempo", de 2020, que o consagrou na cena do trap brasileiro, o segundo álbum de estúdio do cearense já vinha sendo esperado pelos fãs. No último mês, o artista disponibilizou nas plataformas digitais, sem divulgação ou avisos, o EP "Sabor Overdose no Yakisoba" . Ele pediu, porém, que o projeto não fosse divulgado.

Na ocasião, ele citou o cantor Frank Ocean em uma postagem. Os internautas entenderam que o brasileiro estaria usando a mesma tática de lançar um projeto específico para cumprir seu contrato com a gravadora e, depois, estrear o disco de forma independente. E foi exatamente o que aconteceu.

Com sonoridades mais experimentais, unindo o trap com instrumentos e texturas dos anos 80, usando o baixo como elemento principal em algumas faixas e remetendo ao funk dos anos 70, o disco faz um trabalho diferente do que o artista já tinha mostrado ao público até hoje.



Nas redes sociais, os fãs exaltaram a conquista do cantor. "Nordeste não teste", declarou um. "É a 30 no comando, não tem como", disse mais um, fazendo referência à 30PRAUM, gravadora e produtora que o rapper fundou em 2014. "'Avançamos anos luz, a 30 comandando tudo no futuro…'", citou um verso de Matuê uma terceira.