Matuê utiliza estratégia do cantor Frank Ocean em encerramento de contrato com gravadoraReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 20:21 | Atualizado 06/08/2024 20:23

Rio - Matuê, de 30 anos, lançou, sem divulgação ou avisos, o EP "Sabor Overdose no Yakisoba", na noite desta segunda-feira (5). Através do X (antigo Twitter), o cearense pediu para que o projeto não fosse divulgado. Antes do lançamento, o rapper tinha feito uma postagem enigmática na mesma rede social, em que agradecia outro cantor: "Obrigado, Frank Ocean, por me ensinar a construir uma escada".

Os fãs que conhecem o cantor de R&B relataram que o brasileiro está seguindo uma tática parecida com a dele, que usou um projeto específico, o álbum visual "Endless", para cumprir seu contrato com a gravadora Def Jam, em 2016, e depois lançar o disco de sucesso "Blonde" de forma independente. "Frank Ocean dando aulas", afirmou um internauta no Instagram.

Desde 2019, Matuê está vinculado à Sony Music, responsável pela distribuição de seu álbum de estreia "Máquina do Tempo". O rapper demonstrou não estar satisfeito com o negócio, quando revelou que havia parado de fazer lançamentos antes de conseguir uma renegociação. Em 2023, um novo contrato foi feito e ele contou que passou a receber 85% dos lucros de suas músicas.

Com o anúncio do novo EP, os fãs notaram algumas referências, além da postagem sobre Frank Ocean, que parecem demonstrar uma "alfinetada" na gravadora. Eles apontaram que as iniciais do título do projeto ("Sabor Overdose no Yakisoba") formam a palavra "Sony". Além disso, segundo eles, na faixa "Reza do Milhão", Matuê faz "ataques" à empresa, expondo sobre como sonhos são destruídos por gravadoras e deixando claro que quer se livrar disso.

Assim, de forma similar a Frank Ocean, o rapper estaria cumprindo a quantidade de lançamentos exigida para finalizar o contrato com a Sony Musics e preparar o lançamento de seu segundo álbum, "333", que já teve o nome divulgado quando o cantor confirmou sua participação no Rock in Rio deste ano.