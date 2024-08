Marina Sena curte verão europeu ao lado de Juliano Floss - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 19:16

Rio - Marina Sena mostrou que está curtindo muito o verão europeu. Nas redes sociais, nesta terça-feira (6), a cantora abriu o álbum de fotos da viagem que faz ao lado do namorado, o influenciador Juliano Floss. No Instagram, ela compartilhou cliques fazendo topless na piscina.

"Caminhando solta parecendo um leão", escreveu ela na legenda da publicação, que ainda recebeu emojis de leão, sol, símbolo yin-yang, trevo de quatro folhas, água, flor e cereja. Entre os registros, Marina posou também comendo frutas e compartilhou até uma foto da silhueta de Juliano enquanto ele tomava banho.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a beleza do casal e não economizaram nos elogios. "sorte minha poder viver a vida com você", se declarou Juliano Floss. "Tão linda e feliz", apontou um perfil. "O Juliano pelado, obrigado por isso", brincou outro. "E cadê o próximo álbum? estamos esperando", cobrou um terceiro.