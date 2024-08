João Guilherme Silva compartilha cliques inéditos ao lado do pai, Faustão - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 14:10 | Atualizado 06/08/2024 14:13

Rio - João Silva, de 20 anos, filho de Faustão, abriu um álbum de fotos antigas em família nas redes sociais, nesta terça-feira (6). O jovem apresentador compartilhou imagens do pai com os irmãos Lara, de 25, e Rodrigo Silva, de 16, e também da mãe, Luciana Cardoso.

fotogaleria

"Retratos de família", disse ele, descrevendo cada clique postado no álbum: "Foto 1: Lara cuidando do irmão mais novo?; Foto 2: Risada com Sr. Fausto; Foto 3: Já grande mas no carrinho. Sempre um gordinho preguiçoso!; Foto 4: Cueca de coração com o Pepp, Rodrigo; Foto 5: Com a patroa Luciana! Minha razão de existir", escreveu ele na legenda da publicação.Em fevereiro, Faustão foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por um transplante de rim, o segundo transplante de órgão realizado pelo ele em seis meses. O apresentador recebeu alta do hospital em abril, após 54 dias internado.