Bruna Griphao exibe marquinha de biquíniReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 22:03

Rio - Bruna Griphao, de 25 anos, compartilhou na redes sociais, nesta terça-feira (6), registros descontraídos, e exibiu marquinha em alguns. Em uma selfie ousada no espelho, mostrou o bronzeado da calcinha do biquíni com a calça abaixada.

A atriz arrancou elogios nos comentários do Instagram. "Mas que avião, hein. Gatona", disse uma seguidora. Outro, afirmou: "Angelina Jolie brasileira". E mais uma brincou: "Made in Rio".

Famoso também não pouparam interações. "Eita, mãe, como é gata", declarou a influenciadora Vanessa Lopes. "Gata", comentou a modelo Ana Paula Minerato. A atriz Isabella Santoni também elogiou: "Linda e sarada".

Esta não é a primeira vez que a Bruna encanta em fotos de biquíni. Recentemente, ela também recebeu atenção dos internautas quando publicou um vídeo posando em praia e nos registros curtindo o verão europeu , no último mês, com Anitta, Marina Sena, Lexa e outros amigos.