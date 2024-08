João Guilherme e Bruna Marquezine curtem verão italiano juntos - Reprodução / Instagram

João Guilherme e Bruna Marquezine curtem verão italiano juntosReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 18:22

Rio - João Guilherme usou as redes sociais para abrir o álbum de fotos da viagem romântica que faz ao lado de Bruna Marquezine em Sardenha, na Itália. No Instagram, o ator publicou, nesta terça-feira (6), as imagens ao lado da amada, porém sem mostrar o rosto dela.

fotogaleria

"Estado de espírito do verão", escreveu ele em inglês na legenda da publicação que reúne os melhores momentos dos dois. Entre os cliques, João Guilherme mostra um passeio de Iate com Bruna e os dois curtindo uma praia. O ator compartilhou também uma foto em que posava ao lado de uma lagosta e outra enquanto recebia um cannoli, doce típico italiano, na boca das mãos da amada.

Nos comentários, os internautas ficaram animados com as fotos do recente casal. "Fiquei com inveja, João", disse a influenciadora Virginia Fonseca, cunhada de João Guilherme. "Amo vocês dois", se declarou o influenciador Juliano Floss. "Vive muito. Amém", escreveu o cantos Pelu.