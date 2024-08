Duda Nagle compartilha registros na praia com a filha, Zoe - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 13:00

Rio - O ator Duda Nagle, de 41 anos, publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (5), alguns registros na praia ao lado da filha, Zoe, 5. A pequena, que recentemente viajou para Portugal com a mãe , Sabrina Sato, 43, aproveitou o dia nas areias de São Conrado, Zona Sul do Rio."Tem uma 'menininha' enterrando o meu pé. Cadê o meu pé?", perguntou Duda nos stories do Instagram. "A Zoe enterrou", respondeu a criança, enquanto o ator filmava a brincadeira. Ele também mostrou que a filha se divertiu procurando "vidro do mar", que são pedras transparentes ou coloridas que podem ser encontradas na praia.