Lexa recorda desentendimento da mãe com Mbappé durante festa de Neymar Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 12:33 | Atualizado 06/08/2024 12:35

Rio - Lexa participou do talk show "Papo Merd@", do canal "Porta dos Fundos", na segunda-feira (5), e relembrou quando ela, a mãe Darlin Ferrattry e outros amigos foram convidados de Neymar para uma festa de Halloween em Paris, na França. Até que em determinado momento do evento, viu Darlin discutindo no bar com Mbappé.

A cantora contou que a mãe não fala inglês e começou a briga com jogador francês em português: "Presta atenção, que eu não sei o que…". O motivo da discussão, segundo Darlin, foi que ele pisou em seu pé.



"Ela sai do Brasil e pensa que todo mundo fala português. A minha mãe brigando muito com o Mbappé. Eu falei: 'Mãe, para, para, por favor, pelo amor de Deus, vamos ser expulsas daqui ja já.", disse.



