Perfil de Rita Lee abre álbum de fotos inéditas com o filho caçulaReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 11:10 | Atualizado 06/08/2024 11:23

Rio - O perfil do Instagram de Rita Lee celebrou o aniversário de seu filho caçula da cantora, Antonio Lee, nesta terça-feira (6). Os administradores da página reproduziram um texto em que ela destaca como o menino a apoiava em suas histórias, oferecendo conselhos em momentos difíceis.

"Antonio Lee, o Tui. Adora livros, museus, viagens, cinema e uma boa conversa. É sedutor e sabe como conquistar corações carentes. Sempre foi um sonhador e, como todo leonino, sonha alto para caramba. Quando me pegava meio jururu, dizia: 'Venha cá, sente aqui, do meu ladinho, que eu vou te contar uma historinha bem bonitinha'. É debochado e um dos artistas plásticos mais geniais deste mundinho. Me deu um neto sedutor e leve como ele", diz a mensagem escrita pela cantora em "O Mito do Mito".

A publicação ainda traz fotos inéditas dos dois. Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023. Ela foi uma das figuras mais icônicas da música brasileira