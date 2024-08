Blake Lively e Taylor Swift são muito amigas - Reprodução / Instagram

Blake Lively e Taylor Swift são muito amigasReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 22:45

Rio - Durante uma participação no programa australiano "The Project", nesta terça-feira (6). Blake Lively revelou que é mais fácil escolher o filho favorito do que nomear a música de Taylor Swift que ela mais gosta. A atriz, conhecida por seu papel em "Gossip Girl" e que está prestes a estrear nos cinemas como a protagonista do sucesso "É Assim que Acaba", mantém uma amizade com a cantora desde 2015.

Durante a estrevista, Blake foi desafiada pela apresentadora a nomear uma música de Taylor para servir de "trilha sonora de sua vida", já que a cantora fará parte da trilha sonora de "É Assim que Acaba", marcado para estrear nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (8).

"Você não pode me pedir para escolher uma música. Essa é uma pergunta maluca", iniciou a atriz. "Sinceramente, eu amo as músicas dela demais para escolher apenas uma. Isso é, tipo, insano... Posso te contar qual é meu filho favorito mais rápido se você quiser saber disso", afirmou ela, que acrescentou: "Estou brincando. Eu realmente não tenho uma criança ou música favorita".

Blake Lively é mãe de James, Inez, Betty e Olin, frutos do relacionamento com Ryan Reynolds. Não só a atriz como o ator também mantém uma amizade próxima com Taylor Swift. Em um de seus álbuns, a cantora chegou a homenagear o nome das três primeiras crianças em suas músicas e até já se referiu a eles como 'afilhados'.