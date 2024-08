Gilberto Gil anuncia última turnê, ’Tempo Rei’ - Reprodução / Instagram

Rio - Gilberto Gil, de 82 anos, anunciou nesta terça-feira (6) que fará sua última turnê, intitulada "Tempo Rei". Com estreia em março de 2025, ela passará por nove cidades do Brasil, tendo início no dia 15 de março, em Salvador, e segue até o mês de novembro, encerrando em Recife.

Em entrevista sobre o novo projeto, o artista contou que vem amadurecendo a ideia de não realizar mais turnês há algum tempo e enxerga a decisão como algo natural.



"Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família. Transformai as velhas formas do viver", afirmou ele.

A pré-venda para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard acontece a partir das 10h do dia 19 de agosto e se estende até 22 de agosto, no site da Eventim. No dia 22 de agosto, a partir do meio-dia, será aberta a venda de ingressos para o público geral.



Confira as datas:



05/03/2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova

29/03/2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

30/03/2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

11/04/2025 - São Paulo - Allianz Parque

12/04/2025 - São Paulo - Allianz Parque

07/06/2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14/06/2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05/07/2025 - Curitiba - Ligga Arena

09/08/2025 - Belém - Estádio Mangueirão

15/11/2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22/11/2025 - Recife-ClassicHall