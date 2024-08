Davi Brito anuncia que comprou casa para o pai - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 16:41

Rio - O ex-BBB Davi Brito de 21 anos publicou um vídeo em seu Instagram do presente que deu ao seu pai nesta terça-feira(6). O pastor Dermeval de Brito ganhou do filho, uma casa totalmente reformada e deve se mudar em breve para o imóvel de paredes laranjas. Ainda sem móveis, a obra está na final.

"Estou indo entregar a chave. Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. E agora estou indo entregar a do meu pai. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família, de estar proporcionando conforto e lazer para eles", disse.



Davi explicou que reformou a casa para entregá-la ao pai. "A situação tava precária e, graças a Deus, estamos finalizando as reformas da casa. Já passamos a tinta e falta só o piso. Tem que trabalhar pra conquistar as coisas na vida. A correria não para", refletiu. "Já comprei o apartamento da minha mãe, a casa da minha irmã e agora vou entregar a casa do meu pai", finalizou o ex-BBB.