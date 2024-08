Brunna Gonçalves curte piscina e exibe corpo sarado - Reprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 20:42

Rio - Mesmo em meio ao inverno, Brunna Gonçalves aproveitou o dia ensolarado para curtir uma piscina em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, nesta terça-feira (6). No Instagram, a dançarina compartilhou cliques do momento e exibiu o corpo em forma, o que rendeu a ela uma chuva de elogios.

Na legenda da publicação, Brunna foi breve e escreveu apenas emojis relacionados ao verão, como uma palmeira, coco, onda, sol e mais. Para curtir a piscina, a dançarina apostou em um biquíni preto com franjas no bojo, um óculos escuro e uma sandália preta.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com a beleza de Brunna. "Agora entendi porque treina tanto os ombros, é pra segurar sobre eles toda beleza do mundo", brincou um perfil. "Absurda", exclamou outro. "Dá para sentir através das fotos a vibe boa", disse um terceiro.