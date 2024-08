Beatriz Reis - Reprodução / Instagram

Beatriz ReisReprodução / Instagram

Publicado 06/08/2024 15:37

Rio - A ex-BBB Beatriz Reis, de 23 anos, publicou em seu Instagram nesta terça-feira (6) um vídeo em que mostra a nova mansão luxuosa que fica em um condomínio de luxo de Atibaia, em São Paulo. Antes Beatriz vivia com a família em uma casa simples.



Nas imagens, ela registrou a área social em conceito aberto, com sala de estar, sala de jantar e cozinha. Além disso, a casa possui área gourmet espaçosa e piscina. Os quartos ficam no segundo andar e Beatriz ocupará uma suíte com vista para a piscina.



"Um sonho que se sonha junto, vira realidade! Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em iniciar esse novo ciclo tão importante ao lado de pessoas que eu amo! E claro, vocês também, seus daaaaanados. Até chegar aqui, já morei em muitos lugares e sempre pensando em quando esse momento chegaria. Tudo valeu a pena", disse ela.