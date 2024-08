Famosos prestigiam estreia VIP de espetáculo ’Querido Evan Hansen’ - Leo Franco/ Agnews

Publicado 06/08/2024 08:58 | Atualizado 06/08/2024 09:00

Rio - Diversos famosos prestigiaram, na noite desta segunda-feira (5), a estreia VIP do espetáculo "Querido Evan Hansen", no Teatro Liberdade, em São Paulo. Mel Lisboa, de 42 anos, que também está em cartaz com "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", aproveitou o dia de folga ao lado do filho, Bernardo, 14.



Reynaldo Gianecchini, Miriam Mehler, Rodrigo Simas, Vera Zimmermann, João Luiz Pedrosa, Giovana Grigio, Yasmin Yassine e Vitor de Castro foram algumas das personalidades que também marcaram presença no local. Tati Lopes, uma das atrizes do musical, foi recebida aos beijos no final da sessão pelo namorado, o também ator George Sauma.

O espetáculo, que já passou por vários países, chegou ao Brasil com direção original de Tadeu Aguiar e produção geral de Renata Borges Pimenta e Eduardo Bakr. A peça conta a história de Evan, um estudante que possui transtorno de ansiedade e que se considera invisível dentre seus colegas. Isso muda quando ele resolve contar uma pequena mentira durante um evento na escola. Isso acaba envolvendo o jovem numa trama na qual ele não consegue sair. Com todos os holofotes virados para ele, ele se torna popular e precisa lidar com as consequências de suas ações.