"A floresta pede socorro", destacou o paulista que Rio - MC Hariel, de 26 anos, usou a visibilidade do Palco Favela do Rock in Rio, no último domingo (15), para protestar contra os recentes incêndios florestais que assolam o Brasil, segurando uma placa que dizia "Parem as queimadas". O cantor escreveu a frase do cartaz durante o próprio show e estendeu a mensagem durante algum tempo, em total silêncio, mostrando para todas as direções da plateia."A floresta pede socorro", destacou o paulista que lançou o álbum "Funk Superação" no último mês

Em seguida, o artista cantou uma adaptação do refrão da música "Oh! Chuva", do grupo de forró Falamansa. "Oh, Globo / Eu peço que venha me filmar / Avisa pros políticos em Brasília / Que o bicho vai pegar", cantou o funkeiro em vez da letra original.

Nesta segunda-feira (16), Hariel agradeceu a participação no festival em uma postagem no Instagram. "Hoje eu só queria agradecer a todos que fizeram parte desse dia histórico. Dizem que antes de morrer passa um filme da vida diante os olhos, certeza que o dia de ontem vai tá nesse roteiro. Rock in Rio, até logo. Avisa que é o funk", escreveu o cantor.

Nos comentários, os internautas deram atenção ao alerta sobre a emergência climática que ele fez. "Boa demais, meu mano, o primeiro artista/cantor que estou vendo levantar a voz para essa situação", apontou um seguidor. "O único que ainda usa a mídia que tem para protestar contra o sistema. O resto e só ganha dinheiro e comer p*ta, ostentar carro", declarou mais um. "Quando a favela chega nesses espaços, o papo é reto" exaltou uma terceira.