MC Hariel lança o álbum ’Funk Superação’Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 11:35

Rio - MC Hariel, de 26 anos, lançou, nesta quinta-feira (29), o álbum "Funk Superação", que conta com participações de reconhecidos artistas brasileiros, como Gilberto Gil, Péricles, Iza e Ice Blue, dos Racionais MCs. Composto por 14 faixas, o disco do paulista, com estreia organizada pela Apple Music, busca explorar as raízes do funk enquanto expande novas possibilidades em diferentes gêneros musicais.

"O que pra eles é ostentação, pra nós é SUPERAÇÃO", escreveu o cantor na descrição do perfil no Instagram do projeto.

O álbum já tinha grandes expectativas pelos fãs, especialmente porque os bastidores vinham sendo publicados e apresentavam as colaborações de grandes nomes da música. "O funk é uma realidade, é uma das maiores potências do Brasil!", exaltou o artista ao divulgar o single "A dança", no qual Gilberto Gil colabora

Péricles participa na música "Eu te avisei". O funkeiro agradeceu: "Superação e união! Que honra dividir uma faixa desse projeto com você, Péricles". Os internautas também valorizaram a parceria no perfil do projeto. "Uma das músicas que eu tenho ouvido 24 horas", disse uma. "Haridade podia lançar uns pagodes também, né. Voz linda demais", elogiou mais uma, citando o apelido de Hariel.

Já Iza fez parte de "Manual de como te esquecer". No Instagram, os fãs não pouparam elogios. "Hari é necessário pra cena", declarou uma. "Uma música melhor que a outra desse álbum", apontou outro seguidor.

O rapper Ice Blue teve participação em "Epílogo", canção que fecha o disco. "Funk Superação" também contou com muitos outros convidados, como Kyan e MC Don Ruan. Gravado no Hangar Estúdios Cinematográficos, em São Paulo, o novo álbum só tem MC Hariel sem outros cantores em três faixas, "Salve Jorge", "Água parada" e "Paz pra nós".