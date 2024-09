Show da Banda Avenged Sevenfold no Palco Mundo, encerrando a noite do primeiro domingo de festival - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Show da Banda Avenged Sevenfold no Palco Mundo, encerrando a noite do primeiro domingo de festivalPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 16/09/2024 07:52 | Atualizado 16/09/2024 09:03

Rio - Do rock nacional ao heavy metal, o terceiro dia de Rock in Rio, neste domingo (15), agitou os roqueiros de todos os gostos. A banda Avenged Sevenfold foi a última a se apresentar. Evanescence, Deep Pourple, Incubus, Os Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho foram algumas das atrações que também subiram aos palcos Mundo e Sunset. O show do Planet Hemp , com participação da Pitty, animou o público do festival.

Depois de se apresentarem no Brasil em 2008, 2010, 2011, 2013 e 2014, Avenged Sevenfold fez seu maior show como atração principal pela primeira vez. Com efeitos especiais que imitavam labaredas de fogo e discursos motivacionais, eles cantaram sucessos como "Hail To The King" e "So far away".



Apesar de ter tido problemas técnicos com o som no início do show, Amy Lee soltou o vozeirão, vestindo roupas pretas e com uma bandeirinha do Brasil maquiada no rosto. A cantora até arriscou e cantou um trecho da música "My Immortal" em português. Já as bandas Deep Purple e Incubus agitaram os fãs com os sucessos clássicos das bandas.

Os Paralamas do Sucesso, que estiveram na primeira edição do festival, também marcaram presença na celebração de 40 anos de Rock in Rio. A banda Barão Vermelho subiu no palco Sunset e surpreendeu com o lançamento da música "Do Tamanho da Vida". A letra conta com uma poesia inédita de Cazuza, que fez parte da formação original da banda.



O Planet Hemp levantou o público com seu rap rock, mesclando sucessos e faixas do mais recente disco da banda, 'Jardineiros'. A apresentação ainda contou com a participação da cantora Pitty, que cantou parte de seu repertório com a banda.