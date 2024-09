Alane Dias no seu segundo dia de Rock in Rio, neste domingo (15) - Priscilla Jucá/Agência O Dia

A ex-bbb Alane Dias chegou para o seu segundo dia de Rock in Rio, na noite do domingo (15). Tendo a experiência de um grande festival, depois de sua participação do Big Brother Brasil 24, falou do carinho que está recebendo do público.

"É maravilhoso. Eu não sou uma pessoa que costuma sair tanto, então quando eu saio e vejo o carinho das pessoas eu fico emocionada, eu sou pisciana. Aí eu choro, fico feliz. É muito bom. Ontem estava fazendo uma dancinha para uma ação. Era um totem com iluminação e tudo mais, e algumas pessoas levantavam a perna quando me viram porque eu levantei muita perna no programa (risos). Ai, foi super fofo. Muito legal!"



Ainda sobre o carinho que tem recebido depois de se tornar uma pessoa conhecida pelo público, Alane mostrou que leva a sério o carinho dos fãs. Quando mostrou sua produção all black, a influencer revelou que um dos acessórios foi presente de um fã. "Hoje eu estou usando um terço de Nossa Senhora de Nazaré, que um fã me deu, tem o meu nome aqui. Então assim, é muito importante para mim. Tem muitas coisas que a gente guarda no coração", concluiu a ex-BBB.