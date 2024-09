Jogadora Rosamaria e a namorada Cristal no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Jogadora Rosamaria e a namorada Cristal no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 11:37

Rio - A jogadora de vôlei Rosamaria, de 30 anos, marcou presença no Rock in Rio, neste domingo (15), na companhia da namorada, a advogada Cristal Mastrangelo, de 32. A atleta publicou uma foto das duas juntinhas durante o terceiro dia de festival, no Instagram.

fotogaleria

Após o término do evento, na madrugada de segunda-feira (16), Rosamaria embarcou de volta para o Japão, onde joga pelo Denso Airybees. "Hora de voar. A saudade já está grande", escreveu ela, que avisou quando retorna ao Brasil. "Nos vemos em maio". Após o término do evento, na madrugada de segunda-feira (16), Rosamaria embarcou de volta para o Japão, onde joga pelo Denso Airybees. "Hora de voar. A saudade já está grande", escreveu ela, que avisou quando retorna ao Brasil. "Nos vemos em maio".

Rosamaria foi medalhista de prata em Tóquio 2020 e de bronze em Paris 2024.