Chitãozinho mostra bastidores do ensaio de Luan Santana para o Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 16/09/2024 22:39 | Atualizado 16/09/2024 22:50

Rio - O sertanejo vai dominar o Rock in Rio! O cantor Chitãozinho, da dupla com Xororó, mostrou em suas redes sociais nesta segunda-feira (16) os bastidores do ensaio de Luan Santana, 33, para o festival. No vídeo, o cantor está ensaiando a música "Chuva de Arroz" com a Orquestra Sinfônica Heliópolis.



"Um pouquinho do nosso ensaio com o Luan. Esquenta para o Rock in Rio", escreveu Chitãozinho na legenda da publicação.



Os cantores se apresentarão no sábado (21) no Dia Brasil. É a primeira vez do gênero sertanejo no festival. Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Ana Castela e Simone Mendes ficam responsáveis por representar o ritmo no Palco Mundo do evento.

