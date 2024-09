Mariah Carey, uma das atrações do Rock in Rio, grava vídeo para o Brasil e fala português - Reprodução de vídeo / Instagram

Mariah Carey, uma das atrações do Rock in Rio, grava vídeo para o Brasil e fala portuguêsReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/09/2024 11:01 | Atualizado 17/09/2024 11:03

Rio - A cantora Mariah Carey, de 55 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (17), um vídeo para os fãs brasileiros em que falou português. A diva pop irá se apresentar no último dia de Rock in Rio, no próximo domingo (22).

"Estou lendo alguns comentários de fãs. 'Vem para o Brasil'", leu a cantora em português. Em seguida, ela começou a repetir outras mensagens em inglês, em que fãs pedem para ela vir para o país. "Talvez eu deva ir ao Brasil", disse a estrela no final do vídeo. "Vejo você em breve, Brasil", escreveu Mariah na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, fãs da artista reagiram ao momento. "Chega logo, mãe", expressou um usuário do Instagram. "Vem, mulher! A gente não aguenta mais esperar", disse outra pessoa. "Vem logo, rainha", falou um terceiro admirador.Mariah é a atração principal do Palco Sunset no dia de encerramento do festival. Olodumbaiana e Ney Matogrosso se apresentam no mesmo dia, na Cidade do Rock. A diva pop também fará um show solo no Allianz Parque, em São Paulo, na noite da próxima sexta-feira (20).