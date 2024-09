Gloria Groove - Reprodução / Instagram

Gloria GrooveReprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 06:00

Rio - Gloria Groove, de 29 anos, é uma das grandes atrações do Rock in Rio, que celebra os 40 anos do festival nesta edição. E a drag quenn participará do evento em dose dupla. A artista será a responsável por encerrar o Palco Sunset, nesta quinta-feira (19), em um show que celebrará sua trajetória profissional e destacará os talentos que moldaram sua carreira artística. No sábado (21), intitulado como "Dia Brasil", a cantora se apresentará ao lado de grandes nomes para enaltecer a música pop.

fotogaleria

Empolgada, Gloria adianta detalhes do espetáculo solo. "Eu posso dizer que o dia 19 de setembro, o meu show, a minha primeira vez como headliner no palco Sunset, minha segunda vez com show solo no Rock in Rio e terceira vez como um todo no festival, é muito simbólico, porque mesmo sendo a primeira vez como headliner, acho que é o dia que eu estou chegando nesse festival mais pé no chão, não é à toa que eu escolhi os tons terrosos para ilustrar toda essa experiência, desde o palco, os figurinos e tudo isso, porque é realmente como eu me senti criando", diz.



Ela também reflete sobre a importância de se apresentar no Rock in Rio. "Pra mim, o que representa, principalmente sendo eu um artista brasileiro, drag queen, um homem gay, que já viveu tantas experiências artísticas antes da drag chegar na minha vida e só pôde entrar nesse mundo da música depois da drag estar comigo, é a prova de que tudo muda, de que tudo se transforma. Quando eu era o simples Daniel, lá atrás, em 2011, vendo a Beyoncé no mesmo festival, jamais poderia sonhar que eu estaria no mesmo lugar, sabe? Mas eu precisava que muita coisa acontecesse, que a minha vida passasse, que eu estivesse em outros lugares e começasse a ir pro teatro. Enfim, muita coisa separa um momento do outro. Eu assistindo a televisão em 2011 e eu aqui hoje, indo entrar no Palco Sunset, no horário mais importante".



O show terá um repertório potente e repleto de brasilidade, passando pelo pop, funk, rap, samba e pagode. "Esse é o meu setlist mais 360 de todos. Não é à toa que esse show é propositalmente a minha primeira vez entrando num palco de festival sem dar um título específico para o show. Eu quero que a experiência seja Gloria Groove. Eu quero que essa seja a informação que se lembra dessa experiência toda. E esse setlist se preocupa em contemplar todas as eras da minha carreira", detalha a artista, indicada ao Grammy Latino, na categoria "Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa" pela música "Da Braba", faixa que faz parte de seu álbum "Futuro Fluxo", lançado em 2023, e com colaboração de Ludmilla e MC GW.

O processo criativo da apresentação, que será dividida em três partes, começou em janeiro deste ano. "A primeira coisa que eu pensei quando soube que eu participaria de uma edição de 40 anos é 'o que drag faz em festa de aniversário?' Causa! Faz festa, né? Então, pensei que deveria ser uma festa, uma celebração da trajetória do festival, da minha carreira. Procurei, depois de muito tempo, abraçar todas as minhas eras num único setlist e dividir em três partes. A primeira é uma grande surra de hits. A segunda é um momento romântico, onde a gente se declara muito e vive a 'Serenata' por um instante. E a terceira é onde explode a festa, explode a celebração. E a gente vai pra casa com essa sensação de como é bom ser feliz e ter vivido 40 anos de muita música e história", explica ela, bem humorada. "Tem muita surpresa no show", completa.

No sábado (21), Gloria retorna ao festival no "Dia Brasil", como uma das atrações do show "Para Sempre Pop", no Palco Sunset, ao lado de nomes como Ivete Sangalo, Luisa Sonza e Jão. "A intenção é ser a maior reunião de sucesso do Brasil e eu vou ter a sorte de participar desse dia. Esse dia é a cereja no topo do bolo para mim, é uma experiência à parte, que vou deixar ela falar por si porque envolve todo o Brasil, literalmente, o Brasil todo artisticamente vai estar lá e eu vou poder viver alguns momentos simbólicos".

Show de Mariah Carey

Depois de estrelar o line-up, Gloria planeja curtir o show de Mariah Carey no Palco Sunset do Rock in Rio, no domingo (22), com a mãe, Gina Garcia. "Estou acompanhando o festival. Tem um dia que se eu não for eu sou uma safada (risos). O dia da Mariah Carey, 22 de setembro. A Mariah tem uma importância gigante na minha vida, na minha trajetória. Vou curtir esse dia com a minha mãe. 'Hero' foi a primeira música que eu quis aprender a cantar. Eu tinha 4 anos", recorda.

"Continuei gostando de Mariah, porque quando eu era criança em 2006, aos meus 11 anos, foi quando a Mariah entrou na era 'Emancipation of Mimi', naquela era hip-hop dos anos 2000, tipo... aquilo me criou, né? Me definiu. Então, é uma artista muito especial na minha vida toda, é um dos pilares mesmo. Eu não vejo a hora de ver a Mariah cantando na minha frente", completa.



Planos para o futuro



A artista iniciará a turnê "Serenata", em São Paulo, um mês após se apresentar no Rock in Rio. "É a primeira vez que vou poder testemunhar esse carinho exclusivamente para o projeto, porque joguei a bomba e saí correndo. Fiz o projeto e, logo depois, tive que entrar em outro processo criativo, que foi da turnê européia. Fiquei um mês fora e, quando voltei, a música estava muito estourada. Só pude cantar a música nesses poucos shows que fiz desde que voltei. Então, posso dizer que ainda estou entendendo o que aconteceu com o projeto, com a música. E um mês depois do Rock in Rio vou ter o 'início do namoro' (com a nova turnê), digamos, por enquanto foi uma ficada e, agora, a gente vai oficializar o namoro".