Ed Sheraan se joga no samba com integrantes da Grande Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 13:02

Rio - Headliner do Rock in Rio, Ed Sheeran está aproveitando a estadia na Cidade Maravilhosa! O cantor mostrou, através das redes sociais, nesta quinta-feira (19), que se jogou no samba com integrantes da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. O artista britânico se arriscou e até tocou tamborim.





Ed Sheeran será a atração principal desta quinta-feira (19) no Palco Mundo do festival. Além dele, Jão, Joss Stone e Charlie Puth se apresentarão. Além disso, Ed brincou de reger a bateria da agremiação ao lado do mestre Fafá. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto, também estavam presentes no momento.O cantor desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, na manhã desta quarta (18). Cercado por seguranças, ele passou reto pelos paparazzis e entrou no carro que o aguardava. Na parte da noite, Ed assistiu o jogo entre Fluminense e Atlético MG no Maracanã.Ed Sheeran será a atração principal desta quinta-feira (19) no Palco Mundo do festival. Além dele, Jão, Joss Stone e Charlie Puth se apresentarão.