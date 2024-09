Charlie e Brooke se casaram há duas semanas - Reprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 20:54

Rio - Charlie Puth está em uma fase para lá de especial na vida. Atração do Rock in Rio nesta quinta-feira (19), o cantor se casou há apenas duas semanas com Brooke Sansone e já emendou a lua de mel com o show no festival.

No Instagram, Charlie dedicou o perfil nos últimos dias a compartilhar registros da cerimônia íntima, que foi feita no quintal da casa da família do cantor, em Montecito, Califórnia, nos EUA, no dia 7 de setembro, exatamente um ano após o noivado do casal. Ele e Brooke se conhecem desde crianças, já que os pais dos dois estudaram juntos na escola.

Em seu perfil, o cantor chegou a compartilhar parte de seus votos ditos no altar. "Hoje é verdadeiramente o mais feliz que já fui nos meus 32 anos de vida. Algumas coisas eu não poderia prever, mas uma coisa sempre foi clara: sim, de alguma forma, eu sempre soube que eu estaria aqui contigo", se declarou.

Charlie e Brooke começaram a namorar em junho de 2022. Em setembro de 2023, o cantor pediu a amada em casamento em um momento íntimo do casal: enquanto os dois comiam comida chinesa no sofá de casa em Nova York.