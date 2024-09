Pitel apostou em delineado colorido para curtir o Rock in Rio - Webert Belicio/ AgNews

Pitel apostou em delineado colorido para curtir o Rock in RioWebert Belicio/ AgNews

Publicado 19/09/2024 14:35 | Atualizado 19/09/2024 14:36

Rio – Vai ao segundo fim de semana do Rock in Rio e ainda não sabe em que maquiagem apostar? Pensando nisto, o DIA reuniu uma série de dicas para que os fãs se joguem no festival e cheguem ao fim da noite com a make intacta. Entre os segredos estão investir na preparação da pele, usar lápís delineado colorido e se jogar no brilho.

Em um papo descontraído, Marcos Costa, maquiador oficial da Natura, que copatrocina o Palco Sunset no festival, comenta a importância de uma boa preparação de pele para segurar a maquiagem. "É o primeiro passo. O segredo é hidratar a pele. Se você tem uma pele hidratada, se tem poucos, mas ótimos produtos, você resolve. Você não precisa gastar rios de dinheiro para cuidar da sua pele e fazer a sua maquiagem fixar. Aposte em uma base específica para o seu tipo de pele e o pó como complemento, mas muitas vezes eu nem uso pó. Além de uma bruma hidratante, que fixa make", conta o profissional.

Para produções mais ousadas, a dica é apostar em lápis delineador colorido. A ex-'BBB' Giovanna Pitel foi uma das que caiu dentro desta tendência durante o primeiro fim de semana do Rock in Rio. "Com um delineador em creme, você faz um traço ou usa como se fosse uma sombra. Quer fazer um olhão? Usa um produto cremoso antes, como se fosse um primer, e passa uma sombra em pó em cima. Você pega uma sombra em mate, que pode ser usada sozinha, mas passa por cima do delineador e faz um esfumado. Fica lindo, eu amo essa combinação", afirma.

Para o maquiador, curtir o festival precisa ser a maior preocupação. "Eu amo a maquiagem borrada... e daí se borrar? É rock, meu amor! Fica um estilo mais despojado, traz um conceito”, diz ele, que elege cinco produtos coringas para uma maquiagem completa: “Base, pó compacto, máscara de cílios, delineador e um batom, que você usa na boca e nas bochechas".

Aos que desejarem, mochileiros da marca, espalhados pelo gramado, retocam o protetor solar e a maquiagem da galera, além de jogar jatos de glitter nos que gostam de brilhar. Brincar com a maquiagem é o ponto chave para Marcos, que celebra: "Eu acho o seguinte: é um festival! É para brincar de boneca, brincar de boneco, entendeu? Faz uma pele mais carregada, que dura, não tem problema".