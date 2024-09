Público lotou Cidade do Rock no quarto dia de evento do Rock in Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/09/2024 20:09

Rio - Em 40 anos de história do Rock in Rio, centenas de artistas passaram pelos palcos Mundo e Sunset. Cantores e bandas nacionais e internacionais deixaram sua marca na Cidade do Rock e seus shows históricos são lembrados até os dias de hoje pelo público. Nomes como Queen, Guns N' Roses, Barão Vermelho, Legião Urbana e Beyoncé saltam da boca dos fãs quando falam dos momentos mais icônicos do festival.



Nesta quinta-feira (19), milhares de pessoas voltaram à Cidade do Rock para os shows de Jão, Felipe Ret, Joss Stone, Gloria Groove, Ed Sheeran, entre outros. Embalados pela expectativa de verem seus artistas favoritos escreverem sua história junto ao festival, eles listaram o line-up dos sonhos que gostariam de ver nos próximos capítulos.

Paulista morando no Rio Grande Sul, a jornalista Fernanda Carvalho enfrentou 12 horas de estrada para sua primeira vez no festival, junto com a filha, Manuela Carvalho, de 12 anos. Elas aguardavam empolgadas pelos shows de Jão e Ed Sheeran e montaram um line-up com muita música pop.



"Eu gostaria muito de ver a Olivia Rodrigo e a Sabrina Carpenter. O dia perfeito, para mim, também teria o Jão de novo", afirmou Manuela. "Eu traria o Bruno Mars, que só veio para o The Thown, Adele, que está fazendo um show maravilhoso na Europa e podia vir cantar aqui, e Ariana Grande, que é maravilhosa. Um dia bem pop", completou Fernanda.

Carioca, a atriz Loise Lousada, 29, trouxe a namorada paulista para conhecer o Rock in Rio. A empresária Cristiane Pereira, 39, disse ser eclética, mas que gostaria de ver mais R&B nas próximas edições.



"Eu queria muito ver a Lauren Hill aqui. Fui em um show dela em São Paulo e foi maravilhoso. Seria incrível. Gostaria também de mais hip-hop e eletrônica", comentou a empresária.

"Eu queria muito a Lady Gaga. Acho que ela está devendo para a gente. Acho que ela poderia vir no próximo", disse a atriz, lembrando que a cantora pop cancelou sua participação em 2017 por questões de saúde.

Irmãs veteranas no Rock in Rio, a gerente de produtos Marina Marques, 31, e a professora Carolina Marques, 37, levaram a mãe, a professora Rosana Marques, 57, pela primeira vez ao evento e ela já sonha com a próxima edição.

"Eu gostaria muito de ver o U2, eles são muito bons", declarou a mãe. "Eu viria de novo para ver o Justin Timberlake, com certeza", continuou a gerente. "A banda Oasis voltou agora, acho que seria legal marcar esse retorno aqui", apontou a outra filha.

Já o casal Marcelo Marins e Adriana Carvalho, ambos de 53 anos, fariam um dia nostálgico. "Eu queria Queen, Guns N' Roses, só com as bandas das antigas, Bon Jovi, Legião Urbana. Se pudesse, iria reviver o primeiro Rock in Rio", comentaram o policial civil e a administradora.

O casal de médicos Letícia Albuquerque, 47, e Marcelo Albuquerque, 53, foram com o filho Pedro Albuquerque, 8, para sua primeira edição. Fãs de diversos ritmos, eles citaram artistas pop, bandas de rock e até jazz para o line-up perfeito.



"Lewis Capaldi seria um cantor que gostaria muito de ver. U2 seria muito legal, Adele, também", disse Letícia. "Seria legal ver mais jazz, James Collan", pontuou Marcelo. "Eu queria ver Imagine Dragons de novo", citou o filho do casal.

Jovens de Nilópolis, na Baixada Fluminense, os produtores de evento Roberto Theilon, 23, Renan Baliera, 28, e Lucas de Sá, disseram que gostariam de ver a realidade das comunidades ganhar os palcos Mundo e Sunset.



"MC Ryan, MC Boladin e MC IG seria perfeito. Os caras estão 'no corre', crescendo muito. Já imaginou aqui no Rock in Rio?", disseram os amigos.