Famosos chegam para segundo fim de semana do Rock in Rio; confira

Rio - Famosos chegaram nesta quinta-feira (19) para mais um fim de semana de muita música e curtição do Rock in Rio. Nomes como Carla Diaz, Fernanda Paes Leme, Aline Wirley e Igor Rickli marcaram presença na Cidade do Rock.

Neste quarto dia de festival, se apresentam: Ed Sheeran, Joss Stone, Jão e Gloria Groove.

