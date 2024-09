Naldo encontra com Will Smith e interpreta suas histórias que o deram a fama de ’mentiroso’ - Reprodução / Instagram

Publicado 19/09/2024 21:55 | Atualizado 19/09/2024 21:58

Rio - Naldo Benny, de 45 anos, encontrou com Will Smith, de 55, antes do ator se apresentar no Rock in Rio nesta quinta-feira (19), e agitou os internautas. Chamado de "mentiroso" nas redes sociais, o carioca se tornou meme há alguns anos por conta das histórias que conta, especialmente as que envolvem famosos estrangeiros. Na última sexta-feira (13), ele contou ao DIA como ganhou essa fama

"Fucking shit kkkkk é o Naldo e o Will Smith que tá ali?", escreveu o cantor na legenda da publicação no Instagram, em que posa entregando uma camisa do time Flamengo ao outro artista. A expressão em inglês é uma referência à primeira história de Naldo que viralizou, na qual ele contou que alguém gritou essa frase quando o viu em uma festa na casa do rapper Chris Brown

Nos stories, Benny compartilhou a foto com o gringo ao som de sua própria música "Amor de Chocolate" e escreveu: "Que bom te rever. Te amo, irmão, Will Smith". No vídeo seguinte, eles brincam fazendo mais uma menção às famosas histórias desacreditadas de Naldo. Dessa vez, representaram a que o brasileiro contou ter ganhado um tênis exclusivo da Nike da linha do LeBron James, e que, ao encontrar com o jogador de basquete, o atleta teria apontado para o sapato e dito que nem ele tinha.

Nos comentários, os internautas não perderam a oportunidade de fazer piadas. "Sensacional, um ícone mundial e esse rapaz segurando a camisa do Flamengo", brincou um. "Olha aí quem trouxe o Will Smith para o Brasil de novo", ironizou mais um. "Esse cara é muito foda! E nem tô falando do Will Smith", elogiou um terceiro.