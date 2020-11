Chris Brown fala sobre amizade com Naldo em entrevista Reprodução

Em uma live com o rapper Fat Joe, Chris Brown falou sobre sua amizade com Naldo Benny.



Na conversa, Fat Joe menciona que conhece Naldo há muito tempo e disse que o cantor sempre pergunta por Chris quando conversam. Nisso, o norte-americano responde: "Conheço Naldo há algum tempo". O cantor ainda estava dando mais detalhes sobre a amizade com o brasileiro quando a internet travou e Fat Joe não conseguiu mais manter a live.

Recentemente, Naldo gravou um vídeo para seu canal no Youtube contando como foi participar de uma festa com Chris Brown e acabou viralizando nas redes sociais, pois as pessoas não acreditaram muito na história.