Valentina Soledade e a namorada Laura celebraram o amor com casamento diante de Elvis Presley - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/09/2024 21:25

Rio - A Cidade do Rock é um lugar de muita música e diversão, mas também de amor. Ao longo do festival, casais de diferentes idades formaram uma longa fila para dizer "sim" para seus parceiros diante de um sósia do Rei do Rock, Elvis Presley, em uma cerimônia simbólica, mas cheia de emoção.

Com uma capela montada na Rota 85, românticos e apaixonados decidiram fazer do festival o palco do seu casamento. Como é o caso da estudante Alicia Duarte, de 25 anos, e a internacionalista Laura, 26. Vindas de Brasília para seu primeiro Rock in Rio, elas contaram que querem celebrar o amor e surpreender familiares.



"Decidimos casar aqui para assustar minha sogra. Vamos chegar em casa e falar: estamos casadas", brincou Alicia. "A gente se conhece desde a faculdade, é minha primeira namorada e o amor da minha vida", completou.



Juntos desde fevereiro, os estudantes de direito Valentina Soledade, 22, e Arthur Garcia, 22, contaram que trocaram o primeiro beijo em um show que decidiram ir à época como amigos. O casal decidiu que o Rock in Rio era o lugar perfeito para mais um passo na relação.



"A gente é romântico, a gente gosta da ideia do casamento. Vimos uma capela com Elvis e no Rock in Rio, não pensamos duas vezes", disse Valentina. "Não é todo dia que o Rei do Rock pode fazer seu casamento, então aproveitamos. Agora é curtir um Ed Sheeran dançando juntinhos", completou Arthur.

Já para a enfermeira Dejanine Brandão, 51, e o engenheiro Murilo Dias, 55, o casamento no Rock in Rio é uma espécie de ensaio para planos futuros. Juntos há oito meses, eles ficaram noivos em Paris, na França, e o "sim" definitivo deve vir no próximo ano, em Las Vegas, nos Estados Unidos, também diante de Elvis.



"Nós já tínhamos essa ideia porque nosso projeto é nos casarmos em Las Vegas. Aí já aproveitamos o Rock in Rio para ensaiar", contou a enfermeira. "A Lua de Mel vai ser curtindo o show do Ed Sheeran, bem romântico, juntinhos", afirmou o engenheiro.

Enquanto alguns casais trocavam votos e juras de amor, o empresário Leonardo Rebello, 36, viu na capela o lugar perfeito para surpreender a amada e a pedir em casamento. De joelhos, ele não hesitou em declarar todo seu amor para a empresária Regiane Pereira, 37, que também não pensou duas vezes antes de dizer "sim".



Gaúchos de nascença, mas cariocas de coração, eles são donos de um bar temático do Rio de Janeiro em Canoas, no Rio Grande do Sul. A paixão pela Cidade Maravilhosa fica estampada também em tatuagens e na decisão do casal de oficializar a união no Cristo Redentor.

"A gente é do Rio Grande do Sul e eu tenho um bar todo conceito carioca lá em Canoas, então não podia ser diferente. Para marcar esse momento, tinha que ser no Rio de alguma forma e por que não no Rock in Rio?", declarou o empresário.



"Fizemos um ano de namoro no dia 16 e agora um pedido de casamento aqui no Rock in Rio. Eu sabia que ia ser no Rio, mas não fazia ideia que ia ser no Rock in Rio. Meu coração está a mil", relatou Regiane. "O amor dele pelo Rio fez eu me apaixonar, também. O próximo Rock in Rio a gente vem com os gêmeos que ainda virão", brincou.