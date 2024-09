Manueli Souza e Carla Ribeiro - Agência O DIA / Marcela Ribeiro

Publicado 19/09/2024 21:47 | Atualizado 19/09/2024 22:39

Rio- O quarto dia de Rock in Rio recebeu muita gente encantada com a organização e mega estrutura do evento. Mas para um festival com média de público diária de 100 mil pessoas, alguns perrengues acabam acontecendo.

A principal queixa desta quinta-feira (19) é em relação às imensas filas formadas por quem quer garantir brindes dos patrocinadores do evento. Alguns chegam a enfrentar mais de uma hora para ganhar pochete, copo, chocolate, cordinha de celular, escova de dente, pin, boné, dentes outros.



"Esse ano tem essa questão dos brindes que as marcas estão dando, achei que a organização em relação a distribuição não foi tão legal porque as vezes a gente deixa de aproveitar um show para tentar pegar um brinde e as vezes a gente nem consegue porque outro show começa e acaba desistindo. Uma alternativa seria uma distribuição mais rápida. A gente foi em uma interação e tinha que jogar e ainda ficar na fila antes, já perdeu um pouco de tempo. Se fosse um jogo no celular da pessoa para liberar o brinde seria mais rápido", opina Tarsila Barreto, de Santa Cruz, na Zona Oeste.



Em relação aos brinquedos, mesmo chegando cedo, ela não conseguiu agendar. Embora seja feito pelo aplicativo do Rock in Rio, às 14h30 já não tinham mais vagas. "Quando a gente tentou, já estava tudo esgotado. Também achei os horários dos shows muito apertados", lamenta.



Mãe e filha, Amanda Lucas e Bruna Lucas chegaram cedo para ganhar brindes e já enfrentaram filas. "Achei uma experiência muito completa, de perrengue agora só essa filinha que é chata", contou Bruna.



As amigas Carla Ribeiro e Manueli Souza também ficaram em uma enorme fila para ganhar brinde. "É a minha primeira experiência e estou gostando bastante. Eu acho que pode melhorar na questão da fila mesmo, já que os brindes são muito disputados. Acho que poderia ser mais fácil", conta Carla.



"Agendamos as idas aos brinquedos pelo aplicativo e funcionou bem. Essas filas enormes dos brindes é que são complicadas.Tem que ter paciência", completou Manueli.



Ela conta que conseguiu agendar a ida à roda gigante, mas mesmo assim enfrentou fila para andar num brinquedo. "Apesar do agendamento, tem uma fila enorme para andar, fiquei quase uma hora esperando e perdi a chance de assistir ao show do Jão lá da frente", lamenta.



A reportagem do DIA procurou a assessoria do evento para saber se pretendem comentar o assunto, mas não teve retorno até o momento.